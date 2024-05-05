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Лавров рассказал, как "опустил на землю" главу МИД Швейцарии - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 05.05.2024 (обновлено: 22:20 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022817.html
Лавров рассказал, как "опустил на землю" главу МИД Швейцарии
Лавров рассказал, как "опустил на землю" главу МИД Швейцарии - РИА Новости, 05.05.2024
Лавров рассказал, как "опустил на землю" главу МИД Швейцарии
Заявления Берна о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", на самом деле являются неправдой, поскольку РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T21:29
2024-05-05T22:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
сергей лавров
владимир зеленский
сергей гармонин
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заявления Берна о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", на самом деле являются неправдой, поскольку Швейцарии никто не позволит отойти от "формулы" Владимира Зеленского, главу швейцарского МИД Иньяцио Кассиса пришлось "опустить на землю", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на громкие заявления о том, что это будет новая инициатива, посвященная выработке общеприемлемых подходов, это неправда. Разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в конце января в Нью-Йорке, когда мы участвовали в заседаниях Совета Безопасности ООН. Он рассказал мне про этот "план". Я сразу постарался его "опустить на землю" и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского", - рассказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ". Лавров напомнил, что "в конечном итоге" эта формула "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое". "Кассис заверял, что мы ошибаемся. Мол, Швейцария как нейтральная страна сделает все, чтобы разговор был на основе реализма. Но Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим. Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций", - объяснил Лавров. По его словам, в качестве попытки подчеркнуть самостоятельность Швейцарии организаторы выделили три направления - ядерная безопасность, продовольственная безопасность в контексте мореплавания и гуманитарные вопросы. "Это ничего не меняет. Эти три темы присутствуют в "формуле мира" Зеленского для того, чтобы прикрыть ее откровенно иллюзорную и русофобскую сущность. Зеленский и его сотрудники заявили о том, что ни в коем случае нельзя звать Россию на эту конференцию. Ведь сначала надо в своем кругу "охмурить" страны Глобального Юга и "затащить" их на общую платформу, которая будет в качестве ультиматума предъявлена России", - отметил Лавров. По его словам, когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они "говорят неправду". "Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий. Это все тоже знают... Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это не честно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем", - заверил Лавров. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html
https://ria.ru/20240124/posrednichestvo-1923302802.html
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943989637.html
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россия, украина, швейцария, сергей лавров, владимир зеленский, сергей гармонин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Сергей Гармонин, В мире
Лавров рассказал, как "опустил на землю" главу МИД Швейцарии

Лавров: Швейцарии никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заявления Берна о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", на самом деле являются неправдой, поскольку Швейцарии никто не позволит отойти от "формулы" Владимира Зеленского, главу швейцарского МИД Иньяцио Кассиса пришлось "опустить на землю", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Несмотря на громкие заявления о том, что это будет новая инициатива, посвященная выработке общеприемлемых подходов, это неправда. Разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в конце января в Нью-Йорке, когда мы участвовали в заседаниях Совета Безопасности ООН. Он рассказал мне про этот "план". Я сразу постарался его "опустить на землю" и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского", - рассказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ".
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Лавров напомнил, что "в конечном итоге" эта формула "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое".
«
"Кассис заверял, что мы ошибаемся. Мол, Швейцария как нейтральная страна сделает все, чтобы разговор был на основе реализма. Но Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим. Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций", - объяснил Лавров.
По его словам, в качестве попытки подчеркнуть самостоятельность Швейцарии организаторы выделили три направления - ядерная безопасность, продовольственная безопасность в контексте мореплавания и гуманитарные вопросы.
«
"Это ничего не меняет. Эти три темы присутствуют в "формуле мира" Зеленского для того, чтобы прикрыть ее откровенно иллюзорную и русофобскую сущность. Зеленский и его сотрудники заявили о том, что ни в коем случае нельзя звать Россию на эту конференцию. Ведь сначала надо в своем кругу "охмурить" страны Глобального Юга и "затащить" их на общую платформу, которая будет в качестве ультиматума предъявлена России", - отметил Лавров.
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По его словам, когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они "говорят неправду".
«
"Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий. Это все тоже знают... Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это не честно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем", - заверил Лавров.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийСергей Гармонин
 
 
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