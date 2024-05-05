https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022629.html

Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров

Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров - РИА Новости, 06.05.2024

Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Западом, Украиной и Россией, а также прекращения огня, заявил, что "пока... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T21:27

2024-05-05T21:27

2024-05-06T00:44

в мире

москва

сергей лавров

сергей гармонин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941022469_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_175eb045a9dc2add138b5323e02bb750.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Западом, Украиной и Россией, а также прекращения огня, заявил, что "пока разговаривать не с кем", никто из западных или украинских политиков не готов к серьезному разговору, лишь "играют" в пародию на переговоры. "Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они "играют" в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый", - сказал Лавров в интервью телеканалу "АТВ". Он подчеркнул, что Запад пытается "правдами и неправдами, шантажом и враньем" затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального юга в "посиделки" в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от них. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сергей лавров, сергей гармонин, дмитрий песков