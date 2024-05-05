Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров
Лавров: Запад играет в пародию на переговоры и не готов к разговору
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Западом, Украиной и Россией, а также прекращения огня, заявил, что "пока разговаривать не с кем", никто из западных или украинских политиков не готов к серьезному разговору, лишь "играют" в пародию на переговоры.
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"Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они "играют" в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый", - сказал Лавров в интервью телеканалу "АТВ".
Он подчеркнул, что Запад пытается "правдами и неправдами, шантажом и враньем" затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального юга в "посиделки" в Швейцарии.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от них. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.