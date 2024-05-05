Рейтинг@Mail.ru
Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 05.05.2024 (обновлено: 00:44 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022629.html
Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров
Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров - РИА Новости, 06.05.2024
Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Западом, Украиной и Россией, а также прекращения огня, заявил, что "пока... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T21:27
2024-05-06T00:44
в мире
москва
сергей лавров
сергей гармонин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941022469_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_175eb045a9dc2add138b5323e02bb750.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Западом, Украиной и Россией, а также прекращения огня, заявил, что "пока разговаривать не с кем", никто из западных или украинских политиков не готов к серьезному разговору, лишь "играют" в пародию на переговоры. "Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они "играют" в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый", - сказал Лавров в интервью телеканалу "АТВ". Он подчеркнул, что Запад пытается "правдами и неправдами, шантажом и враньем" затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального юга в "посиделки" в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от них. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html
https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941022469_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_356ea6c162f12ce0e983391420fe8327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, сергей лавров, сергей гармонин, дмитрий песков
В мире, Москва, Сергей Лавров, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
Никто из западных политиков не готов к серьезному разговору, заявил Лавров

Лавров: Запад играет в пародию на переговоры и не готов к разговору

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Западом, Украиной и Россией, а также прекращения огня, заявил, что "пока разговаривать не с кем", никто из западных или украинских политиков не готов к серьезному разговору, лишь "играют" в пародию на переговоры.
«
"Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они "играют" в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый", - сказал Лавров в интервью телеканалу "АТВ".
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины
Вчера, 16:10
Он подчеркнул, что Запад пытается "правдами и неправдами, шантажом и враньем" затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального юга в "посиделки" в Швейцарии.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от них. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Запад этого боится". СМИ раскрыли, чего Зеленский "добился" на Украине
Вчера, 09:57
 
В миреМоскваСергей ЛавровСергей ГармонинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала