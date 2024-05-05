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Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kulichi-1943927318.html
Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам
Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам - РИА Новости, 05.05.2024
Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам
Военные священники доставили праздничные куличи военнослужащим группировки "Центр", находящимся на лечении в тыловых районах зоны СВО, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T05:07
2024-05-05T05:07
россия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Военные священники доставили праздничные куличи военнослужащим группировки "Центр", находящимся на лечении в тыловых районах зоны СВО, сообщили в МО РФ. "Перед раздачей праздничных куличей священнослужители организовали праздничный молебен, в ходе которого провели обряд освещения символов православной пасхи. Куличи для военнослужащих - это символ веры и частичка домашнего уюта, которого так не хватает на передовой", - рассказали в МО РФ. По данным ведомства, пекли куличи на полевом хлебозаводе. "Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности", - рассказали в МО РФ.
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россия
Россия, Специальная военная операция на Украине
Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам

Военные священники доставили куличи бойцам, находящимся на лечении в тылу

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИзготовление куличей к празднованию Пасхи
Изготовление куличей к празднованию Пасхи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Изготовление куличей к празднованию Пасхи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Военные священники доставили праздничные куличи военнослужащим группировки "Центр", находящимся на лечении в тыловых районах зоны СВО, сообщили в МО РФ.
«
"Перед раздачей праздничных куличей священнослужители организовали праздничный молебен, в ходе которого провели обряд освещения символов православной пасхи. Куличи для военнослужащих - это символ веры и частичка домашнего уюта, которого так не хватает на передовой", - рассказали в МО РФ.
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По данным ведомства, пекли куличи на полевом хлебозаводе. "Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности", - рассказали в МО РФ.
 
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