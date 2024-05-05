https://ria.ru/20240505/kulichi-1943927318.html

Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам

Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам - РИА Новости, 05.05.2024

Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам

Военные священники доставили праздничные куличи военнослужащим группировки "Центр", находящимся на лечении в тыловых районах зоны СВО, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T05:07

2024-05-05T05:07

2024-05-05T05:07

россия

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Военные священники доставили праздничные куличи военнослужащим группировки "Центр", находящимся на лечении в тыловых районах зоны СВО, сообщили в МО РФ. "Перед раздачей праздничных куличей священнослужители организовали праздничный молебен, в ходе которого провели обряд освещения символов православной пасхи. Куличи для военнослужащих - это символ веры и частичка домашнего уюта, которого так не хватает на передовой", - рассказали в МО РФ. По данным ведомства, пекли куличи на полевом хлебозаводе. "Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240119/sluzhba-1922241029.html

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