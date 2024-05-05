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Военные пекари испекли для бойцов пасхальные куличи - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
05:04 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kulich-1943927156.html
Военные пекари испекли для бойцов пасхальные куличи
Военные пекари испекли для бойцов пасхальные куличи - РИА Новости, 05.05.2024
Военные пекари испекли для бойцов пасхальные куличи
Военные пекари соединений группировки войск "Днепр" испекли пасхальные куличи для российских военных, находящихся на передовой в Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T05:04
2024-05-05T05:04
запорожская область
россия
пасха
религия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Военные пекари соединений группировки войск "Днепр" испекли пасхальные куличи для российских военных, находящихся на передовой в Херсонской и Запорожской областях, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Пятого мая - Пасха, стоит задача выпечь куличи на весь полк - на весь личный состав: 2 тысячи куличей", - рассказал пекарь одного из соединений с позывным "Зять". Куличи к празднику Светлой Пасхи пеклись исключительно из натуральных ингредиентов: мука, сахар, сливочное масло, молоко. Их изготовили в традиционной форме и форме стандартной булки хлеба. После выпечки военные священники соединений группировки "Днепр" освятили пасхальные куличи и отправили на передовые позиции российским военным. "Они в большинстве пойдут на передний край, в окопы, блиндажи. Я думаю, бойцам понравится, они будут очень рады, так же, как всегда рады горячему свежему хлебу. Продуктов нам хватает, качество хорошее, все сыты и довольны", - добавил начальник столовой с позывным "Домовой".
https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943841886.html
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
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запорожская область, россия, пасха
Запорожская область, Россия, Пасха, Религия
Военные пекари испекли для бойцов пасхальные куличи

Военные пекари группировки войск "Днепр" испекли для бойцов пасхальные куличи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКуличи, приготовленные к празднованию Пасхи
Куличи, приготовленные к празднованию Пасхи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Куличи, приготовленные к празднованию Пасхи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Военные пекари соединений группировки войск "Днепр" испекли пасхальные куличи для российских военных, находящихся на передовой в Херсонской и Запорожской областях, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Пятого мая - Пасха, стоит задача выпечь куличи на весь полк - на весь личный состав: 2 тысячи куличей", - рассказал пекарь одного из соединений с позывным "Зять".
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Куличи к празднику Светлой Пасхи пеклись исключительно из натуральных ингредиентов: мука, сахар, сливочное масло, молоко. Их изготовили в традиционной форме и форме стандартной булки хлеба.
После выпечки военные священники соединений группировки "Днепр" освятили пасхальные куличи и отправили на передовые позиции российским военным.
"Они в большинстве пойдут на передний край, в окопы, блиндажи. Я думаю, бойцам понравится, они будут очень рады, так же, как всегда рады горячему свежему хлебу. Продуктов нам хватает, качество хорошее, все сыты и довольны", - добавил начальник столовой с позывным "Домовой".
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