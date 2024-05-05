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Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность - РИА Новости, 05.05.2024
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08:28 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kndr-1943936436.html
Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность
Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность - РИА Новости, 05.05.2024
Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая новая сформированная группа на подобие распущенной группы экспертов комитета по санкциям против... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:28
2024-05-05T08:28
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СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая новая сформированная группа на подобие распущенной группы экспертов комитета по санкциям против КНДР СБ ООН будет со временем обречена на "самоуничтожение", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Постпред назвал выпущенное 1 мая совместное заявление США и их союзников по поводу роспуска группы "траурной речью" и призвал Запад "смиренно" воспринимать реальность, в которой мнение международного сообщества "повернулось к ним спиной". Он посоветовал США и их союзникам не "искажать" реальность, изображая бедствием роспуск группы из-за вето со стороны "одного постоянного члена", а глубоко задуматься о неудаче своей "наглой и эгоистичной" враждебной политики против КНДР. Ким Сон заявил, что роспуск группы стал "наказанием истории" за создание "незаконной и заговорщицкой" организации, которая служила как инструмент для осуществления гегемонии США и стран Запада, пытающихся уничтожить право КНДР на существование. "Какую бы вторую или третью группу специалистов ни формировали враждебные силы, она будет обречена на самоуничтожение с течением времени", - говорится в заявлении. Ким Сон пообещал, что, если США и их сателлиты не "извлекут урока" из текущих событий и продолжат "цепляться за анахроническую враждебную политику против КНДР", то потерпят еще более "ужасное" стратегическое поражение. Россия 28 марта заблокировала в Совете безопасности ООН американский проект резолюции, продлевавший на год работу группы экспертов Комитета 1718 по КНДР. Мандат группы истекает 30 апреля. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва предлагала проводить регулярный обзор ограничительных мер, чтобы гибко реагировать на актуальные тенденции в вопросах мира и безопасности и тем самым открыть перспективу урегулирования проблем Корейского полуострова. 11 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия в ближайшее время внесет в СБ ООН собственный проект резолюции о продлении мандата группы экспертов, в котором будет зафиксирована необходимость актуализации режима санкций в отношении Пхеньяна.
https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html
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в мире, сша, россия, москва, мария захарова, василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Москва, Мария Захарова, Василий Небензя, ООН
Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность

Постпред: любая группа экспертов из ООН по КНДР обречена на самоуничтожение

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая новая сформированная группа на подобие распущенной группы экспертов комитета по санкциям против КНДР СБ ООН будет со временем обречена на "самоуничтожение", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Постпред назвал выпущенное 1 мая совместное заявление США и их союзников по поводу роспуска группы "траурной речью" и призвал Запад "смиренно" воспринимать реальность, в которой мнение международного сообщества "повернулось к ним спиной". Он посоветовал США и их союзникам не "искажать" реальность, изображая бедствием роспуск группы из-за вето со стороны "одного постоянного члена", а глубоко задуматься о неудаче своей "наглой и эгоистичной" враждебной политики против КНДР.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН
30 марта, 18:44
Ким Сон заявил, что роспуск группы стал "наказанием истории" за создание "незаконной и заговорщицкой" организации, которая служила как инструмент для осуществления гегемонии США и стран Запада, пытающихся уничтожить право КНДР на существование.
"Какую бы вторую или третью группу специалистов ни формировали враждебные силы, она будет обречена на самоуничтожение с течением времени", - говорится в заявлении.
Ким Сон пообещал, что, если США и их сателлиты не "извлекут урока" из текущих событий и продолжат "цепляться за анахроническую враждебную политику против КНДР", то потерпят еще более "ужасное" стратегическое поражение.
Россия 28 марта заблокировала в Совете безопасности ООН американский проект резолюции, продлевавший на год работу группы экспертов Комитета 1718 по КНДР. Мандат группы истекает 30 апреля. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва предлагала проводить регулярный обзор ограничительных мер, чтобы гибко реагировать на актуальные тенденции в вопросах мира и безопасности и тем самым открыть перспективу урегулирования проблем Корейского полуострова. 11 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия в ближайшее время внесет в СБ ООН собственный проект резолюции о продлении мандата группы экспертов, в котором будет зафиксирована необходимость актуализации режима санкций в отношении Пхеньяна.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Захарова прокомментировала выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР
2 мая, 20:09
 
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