https://ria.ru/20240505/kiev-1943937979.html
В офисе Зеленского началась паника, заявил депутат Рады
В офисе Зеленского началась паника, заявил депутат Рады - РИА Новости, 05.05.2024
В офисе Зеленского началась паника, заявил депутат Рады
Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте и недовольства населения, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:51
2024-05-05T08:51
2024-05-05T08:51
в мире
украина
киев
швейцария
владимир зеленский
александр дубинский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте и недовольства населения, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Дубинского."Несмотря на показную уверенность, у спикеров офиса Зеленского паника. Зарубежная пресса, "которая никогда не врет", пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы. А в офисе Зеленского не знают, как осуществить массовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги", - говорится в сообщении. Дубинский добавил, что у "неравнодушной общественности" возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, включая замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года. При этом, как отмечает депутат, руководство Украины продолжает придерживаться позиции, согласно которой никакие уступки для заключения мира невозможны, а цель Киева — выход на границы 91-го. Кроме того, по словам депутата, обстановка накаляется и в связи с "майской проблемой" (истечением срока полномочий Зеленского – ред.), а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии — это "будет финал". "Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского – ред.) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского - ред.). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить", — подчеркнул Дубинский. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html
https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933344557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, швейцария, владимир зеленский, александр дубинский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Швейцария, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В офисе Зеленского началась паника, заявил депутат Рады
Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости.
Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте и недовольства населения, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале
Дубинского.
"Несмотря на показную уверенность, у спикеров офиса Зеленского паника. Зарубежная пресса, "которая никогда не врет", пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы. А в офисе Зеленского не знают, как осуществить массовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги", - говорится в сообщении.
Дубинский добавил, что у "неравнодушной общественности" возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, включая замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года. При этом, как отмечает депутат, руководство Украины продолжает придерживаться позиции, согласно которой никакие уступки для заключения мира невозможны, а цель Киева — выход на границы 91-го.
Кроме того, по словам депутата, обстановка накаляется и в связи с "майской проблемой" (истечением срока полномочий Зеленского – ред.), а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии — это "будет финал".
"Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского – ред.) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского - ред.). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить", — подчеркнул Дубинский.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.