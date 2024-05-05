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Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
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06:11 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kiberucheniya-1943928766.html
Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ
Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ
Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T06:11
2024-05-05T06:11
в мире
южная корея
сша
вашингтон (штат)
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СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. В сообщении говорится, что девять военнослужащих Южной Кореи примут участие в онлайн учениях "Cyber Flag", которые пройдут с воскресенья по субботу в американском штате Вирджиния. Эти онлайн-учения призваны улучшить навыки многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника. Как отмечает агентство, с 2011 года Киберкомандование США ежегодно проводит эти учения с целью повышения готовности Вашингтона, его союзников и стран-партнеров к борьбе с угрозами безопасности в онлайн-пространстве. Это уже третий раз, когда Южная Корея принимает участие, страна впервые присоединилась к учениям в 2022 году. В этом году всего участвуют 18 стран, включая разведывательный альянс "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
https://ria.ru/20240410/kiberbezopasnost-1939123695.html
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южная корея
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в мире, южная корея, сша, вашингтон (штат)
В мире, Южная Корея, США, Вашингтон (штат)
Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ

"Ренхап": Южная Корея примет участие в киберучениях под руководством США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
В сообщении говорится, что девять военнослужащих Южной Кореи примут участие в онлайн учениях "Cyber Flag", которые пройдут с воскресенья по субботу в американском штате Вирджиния. Эти онлайн-учения призваны улучшить навыки многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника.
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Как отмечает агентство, с 2011 года Киберкомандование США ежегодно проводит эти учения с целью повышения готовности Вашингтона, его союзников и стран-партнеров к борьбе с угрозами безопасности в онлайн-пространстве.
Это уже третий раз, когда Южная Корея принимает участие, страна впервые присоединилась к учениям в 2022 году.
В этом году всего участвуют 18 стран, включая разведывательный альянс "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
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