https://ria.ru/20240505/kiberucheniya-1943928766.html

Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ

Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024

Южная Корея примет участие в киберучениях США, сообщили СМИ

Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T06:11

2024-05-05T06:11

2024-05-05T06:11

в мире

южная корея

сша

вашингтон (штат)

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СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. В сообщении говорится, что девять военнослужащих Южной Кореи примут участие в онлайн учениях "Cyber Flag", которые пройдут с воскресенья по субботу в американском штате Вирджиния. Эти онлайн-учения призваны улучшить навыки многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника. Как отмечает агентство, с 2011 года Киберкомандование США ежегодно проводит эти учения с целью повышения готовности Вашингтона, его союзников и стран-партнеров к борьбе с угрозами безопасности в онлайн-пространстве. Это уже третий раз, когда Южная Корея принимает участие, страна впервые присоединилась к учениям в 2022 году. В этом году всего участвуют 18 стран, включая разведывательный альянс "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

https://ria.ru/20240410/kiberbezopasnost-1939123695.html

https://ria.ru/20231227/koreya-1918362168.html

южная корея

сша

вашингтон (штат)

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в мире, южная корея, сша, вашингтон (штат)