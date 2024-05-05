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СМИ: умер известный американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла

СМИ: умер известный американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: умер известный американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла

Американский художник Фрэнк Стелла умер в возрасте 87 лет от лимфомы, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:19

2024-05-05T01:19

2024-05-05T01:19

манхэттен

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский художник Фрэнк Стелла умер в возрасте 87 лет от лимфомы, сообщает газета New York Times. "Фрэнк Стелла, чьи лаконичные "черные картины" в тонкую полоску конца 1950-х годов закрыли дверь для абстрактного экспрессионизма и указали путь в эру холодного минимализма, умер в субботу в своем доме в (районе - ред.) Вест-Виллидж в Манхэттене. Ему было 87 лет. Его жена... сообщила, что причиной смерти стала лимфома", - пишет издание. Газета отмечает, что Стелла был доминирующей фигурой в послевоенном американском искусстве, кроме того, он был первым абстракционистом, которого пригласили читать лекции в Гарварде, а его картины выставлялись по всему миру. "Немногие американские художники ХХ века достигли его известности", - добавляет газета.

манхэттен

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

манхэттен