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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 05.05.2024 (обновлено: 01:06 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/kharkov-1943915805.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:42
2024-05-05T01:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В субботу власти Харькова и местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе города после одного из "прилетов" начался сильный пожар.
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
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в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
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Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове
Вчера, 08:23
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В субботу власти Харькова и местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе города после одного из "прилетов" начался сильный пожар.
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