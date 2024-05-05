https://ria.ru/20240505/kharkov-1943915805.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:42

2024-05-05T00:42

2024-05-05T01:06

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В субботу власти Харькова и местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе города после одного из "прилетов" начался сильный пожар.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html

харьков

харьковская область

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в мире, харьков, харьковская область