https://ria.ru/20240505/khamas-1943977738.html

ХАМАС заявило о стремлении достичь соглашения по Газе

ХАМАС заявило о стремлении достичь соглашения по Газе - РИА Новости, 05.05.2024

ХАМАС заявило о стремлении достичь соглашения по Газе

Палестинское движение ХАМАС по-прежнему стремится достичь соглашения, которое положило бы конец агрессии Израиля в секторе Газа и гарантировало бы вывод... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:47

2024-05-05T14:47

2024-05-05T14:47

в мире

израиль

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС по-прежнему стремится достичь соглашения, которое положило бы конец агрессии Израиля в секторе Газа и гарантировало бы вывод израильских войск из анклава, говорится в заявлении главы политбюро организации Исмаила Хании. Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе". Согласно заявлению Хании, палестинское движение перед отправкой делегации в Каир продемонстрировало свои серьезные намерения в ходе консультаций и переговоров с посредниками и другими палестинскими группировками. Как отмечается в заявлении, главным требованием для успеха соглашения с Израилем остается прекращение агрессии против палестинского народа. Подчеркивается, что без этого сделка "была бы бессмысленной". "Движение ХАМАС по-прежнему стремится достичь всеобъемлющего взаимосвязанного соглашения, которое положит конец агрессии (Израиля - ред.), гарантирует вывод войск и позволит заключить серьезную сделку по обмену пленными", - говорится в заявлении Хании. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а в противном случае грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при участии Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без необходимости его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".

https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240504/khamas-1943882124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, каир (город), рафах (провинция), исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году