https://ria.ru/20240505/kadyrov-1944000503.html

Кадыров поздравил православных с Пасхой

Кадыров поздравил православных с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Кадыров поздравил православных с Пасхой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных с Пасхой. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:47

2024-05-05T17:47

2024-05-05T17:47

религия

россия

рамзан кадыров

пасха

религия

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ГРОЗНЫЙ, 5 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных с Пасхой. "Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником – Пасхой! Этот праздник способствует единению верующих, наполняя их души теплыми чувствами, милосердием и состраданием ко всему живому, добром и верой", - написал глава Чечни. Он добавил, что в Чечне к представителям любых конфессий относятся с глубоким уважением. А Пасха, по мнению Кадырова, напоминает о важности семьи, любви и милосердия и занимает особое место в духовной жизни каждого христианина. "Укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением деятельности власти республики. Нас всех объединяет вера в единого Бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной почве", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рамзан кадыров, пасха, религия