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Кадыров поздравил православных с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
17:47 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kadyrov-1944000503.html
Кадыров поздравил православных с Пасхой
Кадыров поздравил православных с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Кадыров поздравил православных с Пасхой
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных с Пасхой. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:47
2024-05-05T17:47
религия
россия
рамзан кадыров
пасха
религия
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ГРОЗНЫЙ, 5 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных с Пасхой. "Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником – Пасхой! Этот праздник способствует единению верующих, наполняя их души теплыми чувствами, милосердием и состраданием ко всему живому, добром и верой", - написал глава Чечни. Он добавил, что в Чечне к представителям любых конфессий относятся с глубоким уважением. А Пасха, по мнению Кадырова, напоминает о важности семьи, любви и милосердия и занимает особое место в духовной жизни каждого христианина. "Укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением деятельности власти республики. Нас всех объединяет вера в единого Бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной почве", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html
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россия, рамзан кадыров, пасха, религия
Религия, Россия, Рамзан Кадыров, Пасха, Религия
Кадыров поздравил православных с Пасхой

Глава Чечни Кадыров поздравил православных с Пасхой

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных с Пасхой.
"Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником – Пасхой! Этот праздник способствует единению верующих, наполняя их души теплыми чувствами, милосердием и состраданием ко всему живому, добром и верой", - написал глава Чечни.
Он добавил, что в Чечне к представителям любых конфессий относятся с глубоким уважением. А Пасха, по мнению Кадырова, напоминает о важности семьи, любви и милосердия и занимает особое место в духовной жизни каждого христианина.
"Укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением деятельности власти республики. Нас всех объединяет вера в единого Бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной почве", - написал глава региона.
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