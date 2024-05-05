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Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы - РИА Новости, 05.05.2024
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15:23 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы - РИА Новости, 05.05.2024
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы
Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:23
2024-05-05T15:23
в мире
израиль
рафах (провинция)
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу со стороны радикалов в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших в районе КПП "Керем-Шалом". "После сирен, прозвучавших в районе "Керем-Шалом", было зафиксировано около 10 пусков снарядов, выпущенных с территории рядом с контрольно-пропускным пунктом в Рафахе... КПП "Керем-Шалом" в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы

ЦАХАЛ закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе Газы после обстрела

© AP Photo / Hatem AliГрузовики на КПП "Керем-Шалом"
Грузовики на КПП Керем-Шалом - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Грузовики на КПП "Керем-Шалом". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу со стороны радикалов в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших в районе КПП "Керем-Шалом".
"После сирен, прозвучавших в районе "Керем-Шалом", было зафиксировано около 10 пусков снарядов, выпущенных с территории рядом с контрольно-пропускным пунктом в Рафахе... КПП "Керем-Шалом" в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
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