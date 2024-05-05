https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html

Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы

Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы - РИА Новости, 05.05.2024

Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы

Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:23

2024-05-05T15:23

2024-05-05T15:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу со стороны радикалов в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших в районе КПП "Керем-Шалом". "После сирен, прозвучавших в районе "Керем-Шалом", было зафиксировано около 10 пусков снарядов, выпущенных с территории рядом с контрольно-пропускным пунктом в Рафахе... КПП "Керем-Шалом" в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году