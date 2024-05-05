https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы - РИА Новости, 05.05.2024
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы
Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:23
2024-05-05T15:23
2024-05-05T15:23
в мире
израиль
рафах (провинция)
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917204877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_246c05d4d97b91f8444db342a4ea80d5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходили гуманитарные грузы, после того как этот район подвергся обстрелу со стороны радикалов в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших в районе КПП "Керем-Шалом". "После сирен, прозвучавших в районе "Керем-Шалом", было зафиксировано около 10 пусков снарядов, выпущенных с территории рядом с контрольно-пропускным пунктом в Рафахе... КПП "Керем-Шалом" в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917204877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc0ddf6fccaad7a10bef5d53bf4f9fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль закрыл КПП, через который шли грузы с гумпомощью для Газы
ЦАХАЛ закрыл КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе Газы после обстрела