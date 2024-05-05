https://ria.ru/20240505/izrail-1943932190.html
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2024
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:39
2024-05-05T07:39
2024-05-05T07:39
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. В последний раз сигнал тревоги звучал на севере страны третьего мая. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240305/khamas-1931131114.html
https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги