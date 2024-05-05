https://ria.ru/20240505/ishim-1944021457.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово за день повысился

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово за день повысился - РИА Новости, 05.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово за день повысился

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 2 сантиметра и на 22.00 (20.00 мск) воскресенья составляет... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:06

2024-05-05T21:06

2024-05-05T21:06

происшествия

тюменская область

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940229246_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_440eda8747ffaa89900255bef15b6371.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 2 сантиметра и на 22.00 (20.00 мск) воскресенья составляет 1168 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 168 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 5 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1166 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1168, плюс 2 сантиметра к утреннему значению. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

тюменская область

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024