https://ria.ru/20240505/informatsiya-1944019397.html
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе
Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:52
2024-05-05T20:52
2024-05-05T20:52
происшествия
ейск
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_b7a4f302f4694fa14128b087771409e2.jpg
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. "Прокуратура проверит информацию об остановившемся аттракционе в "Сочи Парке", - сказал собеседник агентства. Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. Пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html
ейск
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_267dd40dddd47cad95ae582c0443b4a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, сочи
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе
Прокуратура проверит информацию об остановившемся аттракционе в "Сочи Парке"