https://ria.ru/20240505/informatsiya-1944019397.html

Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе

Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024

Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе

Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T20:52

2024-05-05T20:52

2024-05-05T20:52

происшествия

ейск

сочи

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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. "Прокуратура проверит информацию об остановившемся аттракционе в "Сочи Парке", - сказал собеседник агентства. Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. Пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html

ейск

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ейск, сочи