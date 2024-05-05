Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/informatsiya-1944019397.html
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе
Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:52
2024-05-05T20:52
происшествия
ейск
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_b7a4f302f4694fa14128b087771409e2.jpg
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. "Прокуратура проверит информацию об остановившемся аттракционе в "Сочи Парке", - сказал собеседник агентства. Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. Пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html
ейск
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452164_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_267dd40dddd47cad95ae582c0443b4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ейск, сочи
Происшествия, Ейск, Сочи
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе

Прокуратура проверит информацию об остановившемся аттракционе в "Сочи Парке"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк Сочи Парк
Сочи Парк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Сочи Парк . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об аттракционе в "Сочи Парке", который якобы остановился с людьми во время катания, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
«
"Прокуратура проверит информацию об остановившемся аттракционе в "Сочи Парке", - сказал собеседник агентства.
Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. Пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка
29 сентября 2023, 22:49
 
ПроисшествияЕйскСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала