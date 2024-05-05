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Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - РИА Новости, 05.05.2024
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11:26 05.05.2024 (обновлено: 11:27 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - РИА Новости, 05.05.2024
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:26
2024-05-05T11:27
в мире
донбасс
краматорск
славянск
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
часов яр
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent."Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что освобождение города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html
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донбасс
краматорск
славянск
украина
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в мире, донбасс, краматорск, славянск, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, часов яр, политика, вооруженные силы рф
В мире, Донбасс, Краматорск, Славянск, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина, Часов Яр, Политика, Вооруженные силы РФ
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города

Independent: после падения Часова Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent.
«
"Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке", — говорится в материале.
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09:57
Журналисты также отметили, что освобождение города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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В миреДонбассКраматорскСлавянскАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраинаЧасов ЯрПолитикаВооруженные силы РФ
 
 
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