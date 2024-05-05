https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - РИА Новости, 05.05.2024
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:26
2024-05-05T11:26
2024-05-05T11:27
в мире
донбасс
краматорск
славянск
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
часов яр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent."Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что освобождение города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html
https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html
донбасс
краматорск
славянск
украина
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, краматорск, славянск, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, часов яр, политика, вооруженные силы рф
В мире, Донбасс, Краматорск, Славянск, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина, Часов Яр, Политика, Вооруженные силы РФ
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
Independent: после падения Часова Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой