https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html

Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города

Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города - РИА Новости, 05.05.2024

Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города

После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:26

2024-05-05T11:26

2024-05-05T11:27

в мире

донбасс

краматорск

славянск

александр сырский

вооруженные силы украины

украина

часов яр

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent."Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что освобождение города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html

https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html

донбасс

краматорск

славянск

украина

часов яр

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