Рейтинг@Mail.ru
В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/goncharenko-1943930802.html
В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск
В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск - РИА Новости, 05.05.2024
В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* не исключил, что Киев может попросить об отправке европейских войск, если в конфликте с Россией у него не... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:11
2024-05-05T07:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
эммануэль макрон
алексей гончаренко
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* не исключил, что Киев может попросить об отправке европейских войск, если в конфликте с Россией у него не хватит собственных сил."Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира - ред.) Путина сама без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска - ред.)", — заявил депутат в эфире французского телеканала LCI.В случае прорыва фронтаВ минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.В интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, Макрон ответил: "Безусловно". Затем президента спросили, считает ли он, что другим странам ЕС придется также поддержать эту идею в случае, если "Россию придется сдерживать"."Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом... Если Россия прорвет линии фронта, если будет просьба со стороны Украины, что на сегодня не является таковым, нам законно придётся задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", — заявил Макрон."Опасная тенденция"В Кремле внимательно наблюдают за заявлениями из Парижа о возможности отправки французских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав новые высказывания Макрона "опасной тенденцией".&quot;Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины&quot;, — добавил он.Пересечение красных линийПрисутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение красных линий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.В связи с этим Будапешт считает слова Макрона "угрожающими", отметил министр. Он предупредил, что в случае отправки войск НАТО конфликт разрастется, и подчеркнул, что Венгрия как страна, находящаяся рядом с Украиной, не заинтересована в эскалации.Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News также не поддержал идею французского лидера. Он добавил, что "было бы неправильно, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат", отметив, что в этом нет необходимости в связи с подготовкой украинских военных на Западе.Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления Макрона наращивают напряженность, заявил, в свою очередь, министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html
https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html
https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html
https://ria.ru/20240503/makron-1943600587.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9d4db040041e44d2e10e093703ba249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, эммануэль макрон, алексей гончаренко, нато, верховная рада украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Гончаренко, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз
В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск

В Раде допустили, что Киев попросит Запад о вводе войск в случае нехватки сил

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* не исключил, что Киев может попросить об отправке европейских войск, если в конфликте с Россией у него не хватит собственных сил.
«
"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира - ред.) Путина сама без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска - ред.)", — заявил депутат в эфире французского телеканала LCI.

В случае прорыва фронта

В минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 09:04
В интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, Макрон ответил: "Безусловно". Затем президента спросили, считает ли он, что другим странам ЕС придется также поддержать эту идею в случае, если "Россию придется сдерживать".
"Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом... Если Россия прорвет линии фронта, если будет просьба со стороны Украины, что на сегодня не является таковым, нам законно придётся задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", — заявил Макрон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Захарова прокомментировала слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину
3 мая, 18:31

"Опасная тенденция"

В Кремле внимательно наблюдают за заявлениями из Парижа о возможности отправки французских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав новые высказывания Макрона "опасной тенденцией".
«

"Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", — добавил он.

Пересечение красных линий

Присутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение красных линий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму
3 мая, 05:41
В связи с этим Будапешт считает слова Макрона "угрожающими", отметил министр. Он предупредил, что в случае отправки войск НАТО конфликт разрастется, и подчеркнул, что Венгрия как страна, находящаяся рядом с Украиной, не заинтересована в эскалации.
Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News также не поддержал идею французского лидера. Он добавил, что "было бы неправильно, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат", отметив, что в этом нет необходимости в связи с подготовкой украинских военных на Западе.
Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления Макрона наращивают напряженность, заявил, в свою очередь, министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
На Украине заметили "интересный нюанс" в словах Макрона
3 мая, 05:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронАлексей ГончаренкоНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала