В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск
В Раде допустили, что Киев попросит Запад о вводе войск в случае нехватки сил
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* не исключил, что Киев может попросить об отправке европейских войск, если в конфликте с Россией у него не хватит собственных сил.
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"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира - ред.) Путина сама без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска - ред.)", — заявил депутат в эфире французского телеканала LCI.
В случае прорыва фронта
В минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.
"Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом... Если Россия прорвет линии фронта, если будет просьба со стороны Украины, что на сегодня не является таковым, нам законно придётся задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", — заявил Макрон.
"Опасная тенденция"
В Кремле внимательно наблюдают за заявлениями из Парижа о возможности отправки французских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав новые высказывания Макрона "опасной тенденцией".
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"Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", — добавил он.
Пересечение красных линий
Присутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение красных линий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.
Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News также не поддержал идею французского лидера. Он добавил, что "было бы неправильно, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат", отметив, что в этом нет необходимости в связи с подготовкой украинских военных на Западе.
Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления Макрона наращивают напряженность, заявил, в свою очередь, министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов