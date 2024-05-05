https://ria.ru/20240505/goncharenko-1943930802.html

В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск

В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск - РИА Новости, 05.05.2024

В Раде не исключили запроса об отправке европейских войск

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* не исключил, что Киев может попросить об отправке европейских войск, если в конфликте с Россией у него не... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:11

2024-05-05T07:11

2024-05-05T07:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

эммануэль макрон

алексей гончаренко

нато

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* не исключил, что Киев может попросить об отправке европейских войск, если в конфликте с Россией у него не хватит собственных сил."Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира - ред.) Путина сама без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска - ред.)", — заявил депутат в эфире французского телеканала LCI.В случае прорыва фронтаВ минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.В интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, Макрон ответил: "Безусловно". Затем президента спросили, считает ли он, что другим странам ЕС придется также поддержать эту идею в случае, если "Россию придется сдерживать"."Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом... Если Россия прорвет линии фронта, если будет просьба со стороны Украины, что на сегодня не является таковым, нам законно придётся задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", — заявил Макрон."Опасная тенденция"В Кремле внимательно наблюдают за заявлениями из Парижа о возможности отправки французских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав новые высказывания Макрона "опасной тенденцией"."Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины", — добавил он.Пересечение красных линийПрисутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение красных линий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.В связи с этим Будапешт считает слова Макрона "угрожающими", отметил министр. Он предупредил, что в случае отправки войск НАТО конфликт разрастется, и подчеркнул, что Венгрия как страна, находящаяся рядом с Украиной, не заинтересована в эскалации.Глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News также не поддержал идею французского лидера. Он добавил, что "было бы неправильно, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат", отметив, что в этом нет необходимости в связи с подготовкой украинских военных на Западе.Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления Макрона наращивают напряженность, заявил, в свою очередь, министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html

https://ria.ru/20240503/makron-1943601021.html

https://ria.ru/20240503/makron-1943600587.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, франция, эммануэль макрон, алексей гончаренко, нато, верховная рада украины, евросоюз