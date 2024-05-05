https://ria.ru/20240505/gessen-1943967010.html

Немецкий фрегат "Гессен" вернулся в Германию

Немецкий фрегат "Гессен" вернулся в Германию - РИА Новости, 05.05.2024

Немецкий фрегат "Гессен" вернулся в Германию

Немецкий фрегат "Гессен", который ранее принимал участие в миссии ЕС "Аспидес" в Красном море против йеменского движения хуситов, вернулся в Германию, сообщило... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:20

2024-05-05T13:20

2024-05-05T13:21

в мире

красное море

германия

йемен

евросоюз

ансар алла

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Немецкий фрегат "Гессен", который ранее принимал участие в миссии ЕС "Аспидес" в Красном море против йеменского движения хуситов, вернулся в Германию, сообщило в воскресенье министерство обороны страны в социальной сети Х. "Добро пожаловать домой: фрегат "Гессен" был в конце февраля отправлен в Красное море в рамках морской миссии ЕС "Аспидес". На нем было около 240 военнослужащих бундесвера, обеспечивавших защиту торгового судоходства", - говорится на странице министерства обороны ФРГ. О завершении участия "Гессена" в миссии "Аспидес" вооруженные силы Германии сообщили 20 апреля. Предполагается, что с августа по декабрь вместо него к миссии присоединится фрегат "Гамбург". Сообщалось, что за время присутствия фрегата в зоне проведения операции ему удалось обеспечить безопасность прохода 27 торговых судов. Также в общей сложности "Гессен" четырежды успешно отразил атаки беспилотников и ракет хуситов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, германия, йемен, евросоюз, ансар алла