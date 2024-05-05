Немецкий фрегат "Гессен" вернулся в Германию
Завершивший участие в миссии против хуситов фрегат "Гессен" вернулся в Германию
Порт в Гамбурге, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Немецкий фрегат "Гессен", который ранее принимал участие в миссии ЕС "Аспидес" в Красном море против йеменского движения хуситов, вернулся в Германию, сообщило в воскресенье министерство обороны страны в социальной сети Х.
"Добро пожаловать домой: фрегат "Гессен" был в конце февраля отправлен в Красное море в рамках морской миссии ЕС "Аспидес". На нем было около 240 военнослужащих бундесвера, обеспечивавших защиту торгового судоходства", - говорится на странице министерства обороны ФРГ.
О завершении участия "Гессена" в миссии "Аспидес" вооруженные силы Германии сообщили 20 апреля. Предполагается, что с августа по декабрь вместо него к миссии присоединится фрегат "Гамбург".
Сообщалось, что за время присутствия фрегата в зоне проведения операции ему удалось обеспечить безопасность прохода 27 торговых судов. Также в общей сложности "Гессен" четырежды успешно отразил атаки беспилотников и ракет хуситов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.