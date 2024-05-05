https://ria.ru/20240505/frantsiya-1944011624.html
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России - РИА Новости, 05.05.2024
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
Франция может выделить всего две бригады для поддержки ВСУ, что будет каплей в море по сравнению с размерами и мощью российской армии, заявил полковник... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:36
2024-05-05T19:36
2024-05-05T20:04
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Франция может выделить всего две бригады для поддержки ВСУ, что будет каплей в море по сравнению с размерами и мощью российской армии, заявил полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI.По словам эксперта, Париж способен уже в ближайшее время отправить на Украину около пяти или шести тысяч солдат и в этом состоит "хорошая новость"."Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии", — отметил полковник.По его словам, две боеготовые французские бригады, кроме всего прочего, не получится использовать самостоятельно, потому что они на данный момент действуют под общим командованием НАТО.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Пятой республики о возможной отправке войск.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжающиеся заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Он подчеркнул, что нагнетание напряженности в официальных заявлениях вызывает обеспокоенность.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
Полковник ВС Франции: войска на Украине будут каплей в море по сравнению с ВС РФ