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Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях - РИА Новости, 05.05.2024
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15:53 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943987375.html
Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях
Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях - РИА Новости, 05.05.2024
Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин, который в воскресенье днем прибывает в Париж, в завершение его визита отужинают в ресторане... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:53
2024-05-05T15:53
в мире
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эммануэль макрон
си цзиньпин
габриэль атталь
франция
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин, который в воскресенье днем прибывает в Париж, в завершение его визита отужинают в ресторане друга детства Макрона в Пиренеях, сообщает издание Depeche. В воскресенье Си Цзиньпин начинает свой первый за пять лет визит во Францию. В аэропорту Орли его встретит назначенный на свой пост в январе 35-летний премьер-министр Габриэль Атталь. Рабочая программа председателя КНР начнётся в понедельник утром с трёхсторонней встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, который ранее в целях подготовки к его визиту провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как отметил Макрон в интервью изданию Tribune, у европейцев "нет единогласия" в стратегии в отношении Китая, призвав добиваться "взаимовыгодности и защиты своих интересов". Днем Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии во Дворце Инвалидов. Затем последуют двусторонние переговоры с Макроном и банкет в Елисейском дворце. В интервью Макрон напомнил, что рассчитывает попросить поддержки китайского лидера в достижении "олимпийского перемирия во всех конфликтах". Во вторник Макрон и Си Цзиньпин отправятся в Пиренеи недалеко от испанской границы - на перевал Турмале, где Макрон проводил детство со своими бабушкой и дедушкой. Там в своём семейном ресторане "L"Étape du Berger" президентов с супругами примет давний друг Макрона Эрик Абади. Как отметил Макрон в интервью, "вопросы, по которым есть разногласия, лучше обсуждать за закрытыми дверьми". Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, Макрон намерен углубить личные связи с Си Цзиньпином и хочет, чтобы китайский лидер призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
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в мире, москва, киев, эммануэль макрон, си цзиньпин, габриэль атталь, франция
В мире, Москва, Киев, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Габриэль Атталь, Франция
Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях

Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга детства президента Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин, который в воскресенье днем прибывает в Париж, в завершение его визита отужинают в ресторане друга детства Макрона в Пиренеях, сообщает издание Depeche.
В воскресенье Си Цзиньпин начинает свой первый за пять лет визит во Францию. В аэропорту Орли его встретит назначенный на свой пост в январе 35-летний премьер-министр Габриэль Атталь.
Король Швеции Карл XVI Густав и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы
4 февраля, 08:00
Рабочая программа председателя КНР начнётся в понедельник утром с трёхсторонней встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, который ранее в целях подготовки к его визиту провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как отметил Макрон в интервью изданию Tribune, у европейцев "нет единогласия" в стратегии в отношении Китая, призвав добиваться "взаимовыгодности и защиты своих интересов".
Днем Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии во Дворце Инвалидов. Затем последуют двусторонние переговоры с Макроном и банкет в Елисейском дворце. В интервью Макрон напомнил, что рассчитывает попросить поддержки китайского лидера в достижении "олимпийского перемирия во всех конфликтах".
Во вторник Макрон и Си Цзиньпин отправятся в Пиренеи недалеко от испанской границы - на перевал Турмале, где Макрон проводил детство со своими бабушкой и дедушкой. Там в своём семейном ресторане "L"Étape du Berger" президентов с супругами примет давний друг Макрона Эрик Абади.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
Вчера, 08:00
Как отметил Макрон в интервью, "вопросы, по которым есть разногласия, лучше обсуждать за закрытыми дверьми".
Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, Макрон намерен углубить личные связи с Си Цзиньпином и хочет, чтобы китайский лидер призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ: Макрон и Шольц обсудят визит Си Цзиньпина во Францию
2 мая, 16:20
 
В миреМоскваКиевЭммануэль МакронСи ЦзиньпинГабриэль АттальФранция
 
 
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