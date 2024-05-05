https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943987375.html

Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях

Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях - РИА Новости, 05.05.2024

Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга главы Франции в Пиренеях

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин, который в воскресенье днем прибывает в Париж, в завершение его визита отужинают в ресторане... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:53

2024-05-05T15:53

2024-05-05T15:53

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин, который в воскресенье днем прибывает в Париж, в завершение его визита отужинают в ресторане друга детства Макрона в Пиренеях, сообщает издание Depeche. В воскресенье Си Цзиньпин начинает свой первый за пять лет визит во Францию. В аэропорту Орли его встретит назначенный на свой пост в январе 35-летний премьер-министр Габриэль Атталь. Рабочая программа председателя КНР начнётся в понедельник утром с трёхсторонней встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, который ранее в целях подготовки к его визиту провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как отметил Макрон в интервью изданию Tribune, у европейцев "нет единогласия" в стратегии в отношении Китая, призвав добиваться "взаимовыгодности и защиты своих интересов". Днем Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии во Дворце Инвалидов. Затем последуют двусторонние переговоры с Макроном и банкет в Елисейском дворце. В интервью Макрон напомнил, что рассчитывает попросить поддержки китайского лидера в достижении "олимпийского перемирия во всех конфликтах". Во вторник Макрон и Си Цзиньпин отправятся в Пиренеи недалеко от испанской границы - на перевал Турмале, где Макрон проводил детство со своими бабушкой и дедушкой. Там в своём семейном ресторане "L"Étape du Berger" президентов с супругами примет давний друг Макрона Эрик Абади. Как отметил Макрон в интервью, "вопросы, по которым есть разногласия, лучше обсуждать за закрытыми дверьми". Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, Макрон намерен углубить личные связи с Си Цзиньпином и хочет, чтобы китайский лидер призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киев, эммануэль макрон, си цзиньпин, габриэль атталь, франция