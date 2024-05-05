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"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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13:49 05.05.2024 (обновлено: 16:59 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html
"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине
"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине
Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:49
2024-05-05T16:59
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times."Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — написал он.Он также утверждает, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в Донбассе."Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ", — резюмировал автор статьи.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых солдат удачи в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — 561 из 1042 наемников соответственно, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943958870.html
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в мире, украина, сша, франция, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, США, Франция, Вооруженные силы Украины, Политика
"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине

Asia Times: Франция отправила на Украину отряды Иностранного легиона

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.
«
"Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — написал он.
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Он также утверждает, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в Донбассе.
«
"Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ", — резюмировал автор статьи.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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