https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине

"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине - РИА Новости, 05.05.2024

"Первые части". СМИ рассказали о ходе Франции по Украине

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:49

2024-05-05T13:49

2024-05-05T16:59

в мире

украина

сша

франция

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932217_0:179:3072:1906_1920x0_80_0_0_2b303a989a4faa7ea7d7eb8188e3c152.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times."Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — написал он.Он также утверждает, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в Донбассе."Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ", — резюмировал автор статьи.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых солдат удачи в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — 561 из 1042 наемников соответственно, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943958870.html

https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html

https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html

украина

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, франция, вооруженные силы украины, политика