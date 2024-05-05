https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html

На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах

На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах - РИА Новости, 05.05.2024

На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах

Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:56

2024-05-05T08:56

2024-05-05T08:56

в мире

украина

киев

герман галущенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, чьи слова приводит "РБК-Украина"."Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. <…> Поэтому, конечно, это помогает нам сбалансировать систему", — утверждает он.В воскресенье Галущенко также признался, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943585426.html

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в мире, украина, киев, герман галущенко, дмитрий песков