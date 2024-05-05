https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах - РИА Новости, 05.05.2024
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах
Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:56
2024-05-05T08:56
2024-05-05T08:56
в мире
украина
киев
герман галущенко
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939741253_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f472a1e2f02ce0ec69a9310931a0c849.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, чьи слова приводит "РБК-Украина"."Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. <…> Поэтому, конечно, это помогает нам сбалансировать систему", — утверждает он.В воскресенье Галущенко также признался, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943585426.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939741253_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c9dffd2cd97f42b4e9dffdfd2f4632bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, герман галущенко, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Дмитрий Песков
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах
Минэнерго Украины: энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов