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На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах - РИА Новости, 05.05.2024
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08:56 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах - РИА Новости, 05.05.2024
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах
Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:56
2024-05-05T08:56
в мире
украина
киев
герман галущенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, чьи слова приводит "РБК-Украина"."Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. &lt;…&gt; Поэтому, конечно, это помогает нам сбалансировать систему", — утверждает он.В воскресенье Галущенко также признался, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
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в мире, украина, киев, герман галущенко, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Дмитрий Песков
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах

Минэнерго Украины: энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Альтернативные источники энергии, а именно ветер и солнце, помогают избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, чьи слова приводит "РБК-Украина".
"Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. <…> Поэтому, конечно, это помогает нам сбалансировать систему", — утверждает он.
Сотрудник пожарной службы Украины
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В воскресенье Галущенко также признался, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоДмитрий Песков
 
 
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