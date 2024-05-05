https://ria.ru/20240505/dtp-1943963936.html

В Кемерово автомобиль врезался в металлическое ограждение и дерево

В Кемерово автомобиль врезался в металлическое ограждение и дерево - РИА Новости, 05.05.2024

В Кемерово автомобиль врезался в металлическое ограждение и дерево

Автомобиль врезался в Кемерово в металлическое ограждение и в дерево, три человека погибли, еще двое травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:58

2024-05-05T12:58

2024-05-05T12:58

происшествия

авто

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Автомобиль врезался в Кемерово в металлическое ограждение и в дерево, три человека погибли, еще двое травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в городе Кемерово около 03:30 (23.30 мск) в районе 1-го Ноябрьского переулка. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово и сотрудники госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение и дерево. В результате 20-летний автомобилист и двое пассажиров в возрасте 21 года и 27 лет от полученных травм скончались на месте аварии. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены 22-летний и 24-летний пассажиры", – говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Следователем УМВД по Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

https://ria.ru/20240321/dtp-1934692342.html

https://ria.ru/20240125/avariya-1923447162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, кемерово, россия