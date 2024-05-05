https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html

В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 05.05.2024

В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:49

2024-05-05T07:49

2024-05-05T07:50

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на Украине после взрывов, зафиксированы пожары. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. "В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты. Возникло несколько пожаров", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, Лысак не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html

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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины