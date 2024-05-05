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В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 05.05.2024 (обновлено: 07:50 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 05.05.2024
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:49
2024-05-05T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
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украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на Украине после взрывов, зафиксированы пожары. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. "В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты. Возникло несколько пожаров", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, Лысак не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в городе повреждены объекты инфраструктуры

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на Украине после взрывов, зафиксированы пожары.
Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
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"В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты. Возникло несколько пожаров", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
О каких именно объектах идет речь, Лысак не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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