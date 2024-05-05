https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 05.05.2024
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:49
2024-05-05T07:49
2024-05-05T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747659_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6b91e18872a4ecdaee591cc2320a865e.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в воскресенье о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске на Украине после взрывов, зафиксированы пожары. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на воскресенье сообщал, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. "В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты. Возникло несколько пожаров", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, Лысак не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html
днепропетровск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747659_143:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b480109340a87410cd54f912463869a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в городе повреждены объекты инфраструктуры