https://ria.ru/20240505/delo-1944014493.html

СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе

СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024

СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T20:01

2024-05-05T20:01

2024-05-05T20:01

происшествия

ейск

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи оценят действия лиц, ответственных за техническое состояние аттракционов.Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. По данным следствия, речь идет о детях 2011 и 2012 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html

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происшествия, ейск, краснодарский край, россия