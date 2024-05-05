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СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024
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20:01 05.05.2024
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СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе
СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе - РИА Новости, 05.05.2024
СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:01
2024-05-05T20:01
происшествия
ейск
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи оценят действия лиц, ответственных за техническое состояние аттракционов.Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. По данным следствия, речь идет о детях 2011 и 2012 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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происшествия, ейск, краснодарский край, россия
Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Россия
СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе

На Кубани возбудили дело после травмирования троих детей на аттракционе в Ейске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи оценят действия лиц, ответственных за техническое состояние аттракционов.
Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. По данным следствия, речь идет о детях 2011 и 2012 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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