https://ria.ru/20240505/chekhiya-1943989304.html

Чехия отозвала посла в Москве

Чехия отозвала посла в Москве - РИА Новости, 05.05.2024

Чехия отозвала посла в Москве

Кабмин Чехии отозвал посла в Москве Витезслава Пивоньку, который занимал этот пост с 2018 года, но с конца 2022-го находился в Праге, заявил глава МИД... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:06

2024-05-05T16:06

2024-05-05T16:56

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ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. Кабмин Чехии отозвал посла в Москве Витезслава Пивоньку, который занимал этот пост с 2018 года, но с конца 2022-го находился в Праге, заявил глава МИД республики Ян Липавский, его ответ на вопрос журналиста Nova TV приводит агентство ЧТК."Мы интенсивно работаем над кандидатурой нового посла (в России. — Прим. ред.). Нынешний посол уже отозван. Я верю, что новый посол Чехии однажды появится", — сказал глава ведомства.Министр не назвал фамилию возможного преемника Пивоньки и сроки его назначения. В ноябре местные СМИ, в частности, издание Lidovky, называли кандидатом на пост посла в России дипломата и бывшего заместителя главы Минобороны Даниэля Коштовала, который уже работал в посольстве Чехии в Москве в начале 2000-х. После отъезда Пивоньки его обязанности исполнял временный поверенный Ян Ондржейка. Глава МИД Липавский и премьер Петр Фиала неоднократно ратовали за повышение статуса руководителя посольства в России до уровня посла, но президент республики Петр Павел придерживается другой позиции. По его словам, сейчас для этого нет подходящей ситуации.Отношения Москвы и Праги значительно ухудшились после того, как в апреле 2021 года правительство Чехии обвинило в участии в организации взрывов на складах с боеприпасами в деревне Врбетице (на востоке страны) представителей российских спецслужб. После этого последовали взаимные высылки работников посольств обеих стран. Сейчас в дипмиссии России в Праге работают шесть дипломатов и небольшое число технических сотрудников.

https://ria.ru/20240503/chekhiya-1943715890.html

https://ria.ru/20231012/chekhiya-1902216222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, чехия, прага, ян липавский, петр павел, петр фиала