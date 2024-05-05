Чехия отозвала посла в Москве
Чехия отозвала посла Пивоньку из России и пообещала прислать нового
Посольство Чехии в России. Архивное фото
ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. Кабмин Чехии отозвал посла в Москве Витезслава Пивоньку, который занимал этот пост с 2018 года, но с конца 2022-го находился в Праге, заявил глава МИД республики Ян Липавский, его ответ на вопрос журналиста Nova TV приводит агентство ЧТК.
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"Мы интенсивно работаем над кандидатурой нового посла (в России. — Прим. ред.). Нынешний посол уже отозван. Я верю, что новый посол Чехии однажды появится", — сказал глава ведомства.
Министр не назвал фамилию возможного преемника Пивоньки и сроки его назначения. В ноябре местные СМИ, в частности, издание Lidovky, называли кандидатом на пост посла в России дипломата и бывшего заместителя главы Минобороны Даниэля Коштовала, который уже работал в посольстве Чехии в Москве в начале 2000-х.
После отъезда Пивоньки его обязанности исполнял временный поверенный Ян Ондржейка. Глава МИД Липавский и премьер Петр Фиала неоднократно ратовали за повышение статуса руководителя посольства в России до уровня посла, но президент республики Петр Павел придерживается другой позиции. По его словам, сейчас для этого нет подходящей ситуации.
Отношения Москвы и Праги значительно ухудшились после того, как в апреле 2021 года правительство Чехии обвинило в участии в организации взрывов на складах с боеприпасами в деревне Врбетице (на востоке страны) представителей российских спецслужб. После этого последовали взаимные высылки работников посольств обеих стран. Сейчас в дипмиссии России в Праге работают шесть дипломатов и небольшое число технических сотрудников.
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