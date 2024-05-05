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Чехия отозвала посла в Москве - РИА Новости, 05.05.2024
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16:06 05.05.2024 (обновлено: 16:56 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/chekhiya-1943989304.html
Чехия отозвала посла в Москве
Чехия отозвала посла в Москве - РИА Новости, 05.05.2024
Чехия отозвала посла в Москве
Кабмин Чехии отозвал посла в Москве Витезслава Пивоньку, который занимал этот пост с 2018 года, но с конца 2022-го находился в Праге, заявил глава МИД... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:06
2024-05-05T16:56
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ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. Кабмин Чехии отозвал посла в Москве Витезслава Пивоньку, который занимал этот пост с 2018 года, но с конца 2022-го находился в Праге, заявил глава МИД республики Ян Липавский, его ответ на вопрос журналиста Nova TV приводит агентство ЧТК.&quot;Мы интенсивно работаем над кандидатурой нового посла (в России. — Прим. ред.). Нынешний посол уже отозван. Я верю, что новый посол Чехии однажды появится&quot;, — сказал глава ведомства.Министр не назвал фамилию возможного преемника Пивоньки и сроки его назначения. В ноябре местные СМИ, в частности, издание Lidovky, называли кандидатом на пост посла в России дипломата и бывшего заместителя главы Минобороны Даниэля Коштовала, который уже работал в посольстве Чехии в Москве в начале 2000-х. После отъезда Пивоньки его обязанности исполнял временный поверенный Ян Ондржейка. Глава МИД Липавский и премьер Петр Фиала неоднократно ратовали за повышение статуса руководителя посольства в России до уровня посла, но президент республики Петр Павел придерживается другой позиции. По его словам, сейчас для этого нет подходящей ситуации.Отношения Москвы и Праги значительно ухудшились после того, как в апреле 2021 года правительство Чехии обвинило в участии в организации взрывов на складах с боеприпасами в деревне Врбетице (на востоке страны) представителей российских спецслужб. После этого последовали взаимные высылки работников посольств обеих стран. Сейчас в дипмиссии России в Праге работают шесть дипломатов и небольшое число технических сотрудников.
https://ria.ru/20240503/chekhiya-1943715890.html
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в мире, москва, чехия, прага, ян липавский, петр павел, петр фиала
В мире, Москва, Чехия, Прага, Ян Липавский, Петр Павел, Петр Фиала
Чехия отозвала посла в Москве

Чехия отозвала посла Пивоньку из России и пообещала прислать нового

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосольство Чехии в России
Посольство Чехии в России - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посольство Чехии в России. Архивное фото
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ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. Кабмин Чехии отозвал посла в Москве Витезслава Пивоньку, который занимал этот пост с 2018 года, но с конца 2022-го находился в Праге, заявил глава МИД республики Ян Липавский, его ответ на вопрос журналиста Nova TV приводит агентство ЧТК.
«

"Мы интенсивно работаем над кандидатурой нового посла (в России. — Прим. ред.). Нынешний посол уже отозван. Я верю, что новый посол Чехии однажды появится", — сказал глава ведомства.

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Министр не назвал фамилию возможного преемника Пивоньки и сроки его назначения. В ноябре местные СМИ, в частности, издание Lidovky, называли кандидатом на пост посла в России дипломата и бывшего заместителя главы Минобороны Даниэля Коштовала, который уже работал в посольстве Чехии в Москве в начале 2000-х.
После отъезда Пивоньки его обязанности исполнял временный поверенный Ян Ондржейка. Глава МИД Липавский и премьер Петр Фиала неоднократно ратовали за повышение статуса руководителя посольства в России до уровня посла, но президент республики Петр Павел придерживается другой позиции. По его словам, сейчас для этого нет подходящей ситуации.
Отношения Москвы и Праги значительно ухудшились после того, как в апреле 2021 года правительство Чехии обвинило в участии в организации взрывов на складах с боеприпасами в деревне Врбетице (на востоке страны) представителей российских спецслужб. После этого последовали взаимные высылки работников посольств обеих стран. Сейчас в дипмиссии России в Праге работают шесть дипломатов и небольшое число технических сотрудников.
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