https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943986697.html

В Донецке проходят пасхальные богослужения

В Донецке проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024

В Донецке проходят пасхальные богослужения

В православных храмах Донецка проходят пасхальные богослужения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:44

2024-05-05T15:44

2024-05-05T15:44

донецк

пасха

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. В православных храмах Донецка проходят пасхальные богослужения, передает корреспондент РИА Новости. Люди приходят освятить пасхальные куличи с самого утра, несмотря опасную военную обстановку в городе. "Очень светлый праздник, мы очень счастливы, спасибо, что такая погода хорошая и людей много, и дай Бог, чтобы был мир на земле, только за это мы и молимся", - рассказала Елена, одна из прихожанок Свято-Покровского храма Донецка. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящали куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.

https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943920745.html

донецк

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донецк, пасха