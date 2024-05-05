https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943986697.html
В Донецке проходят пасхальные богослужения
В Донецке проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024
В Донецке проходят пасхальные богослужения
В православных храмах Донецка проходят пасхальные богослужения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:44
2024-05-05T15:44
2024-05-05T15:44
донецк
пасха
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. В православных храмах Донецка проходят пасхальные богослужения, передает корреспондент РИА Новости. Люди приходят освятить пасхальные куличи с самого утра, несмотря опасную военную обстановку в городе. "Очень светлый праздник, мы очень счастливы, спасибо, что такая погода хорошая и людей много, и дай Бог, чтобы был мир на земле, только за это мы и молимся", - рассказала Елена, одна из прихожанок Свято-Покровского храма Донецка. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящали куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943920745.html
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донецк, пасха
В Донецке проходят пасхальные богослужения
В православных храмах Донецка проходят пасхальные богослужения
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. В православных храмах Донецка проходят пасхальные богослужения, передает корреспондент РИА Новости.
Люди приходят освятить пасхальные куличи с самого утра, несмотря опасную военную обстановку в городе.
«
"Очень светлый праздник, мы очень счастливы, спасибо, что такая погода хорошая и людей много, и дай Бог, чтобы был мир на земле, только за это мы и молимся", - рассказала Елена, одна из прихожанок Свято-Покровского храма Донецка.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящали куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.