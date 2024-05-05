Рейтинг@Mail.ru
В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
01:36 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943920745.html
В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения
В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024
В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения
Пасхальные богослужения проходят в храмах Мариуполя, в полночь прихожане одного из храмов прошли крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:36
2024-05-05T01:36
религия
мариуполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775558863_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e48649c9e7d8456d07fc7b963084a20e.jpg
МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в храмах Мариуполя, в полночь прихожане одного из храмов прошли крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости. В одном из главных храмов Мариуполя - Свято-Николаевском кафедральном соборе - праздничное богослужение посетили более тысячи человек. Священнослужители проводят праздничную литургию и приветствуют верующих прихожан традиционной фразой "Христос Воскресе!".
https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775558863_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_3bb1a8e825e8474263fb556d42e97137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь
Религия, Мариуполь
В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения

В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерующая ставит свечу в храме
Верующая ставит свечу в храме - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Верующая ставит свечу в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в храмах Мариуполя, в полночь прихожане одного из храмов прошли крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости.
В одном из главных храмов Мариуполя - Свято-Николаевском кафедральном соборе - праздничное богослужение посетили более тысячи человек.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Священник рассказал, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь
Вчера, 04:30
Священнослужители проводят праздничную литургию и приветствуют верующих прихожан традиционной фразой "Христос Воскресе!".
 
РелигияМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала