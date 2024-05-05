https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943920745.html

В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения

В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024

В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения проходят в храмах Мариуполя, в полночь прихожане одного из храмов прошли крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:36

2024-05-05T01:36

2024-05-05T01:36

религия

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в храмах Мариуполя, в полночь прихожане одного из храмов прошли крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости. В одном из главных храмов Мариуполя - Свято-Николаевском кафедральном соборе - праздничное богослужение посетили более тысячи человек. Священнослужители проводят праздничную литургию и приветствуют верующих прихожан традиционной фразой "Христос Воскресе!".

https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

мариуполь

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мариуполь