https://ria.ru/20240505/bogosluzhenie-1943921461.html

Прихожане на богослужении в Луганске молятся за мир и Россию

Прихожане на богослужении в Луганске молятся за мир и Россию - РИА Новости, 05.05.2024

Прихожане на богослужении в Луганске молятся за мир и Россию

Пасхальные богослужения проходят в Луганске, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:39

2024-05-05T01:39

2024-05-05T01:53

религия

луганск

россия

пасха

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК 5 мая - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в Луганске, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию, передает корреспондент РИА Новости. "В первую очередь буду молить о мире, самое главное, чтобы мир пришел. С 2014 года только вера нас здесь всех и спасала. Я сама здесь с 2014 года, я похоронила многих своих родных. Вера, только вера спасет нас", - рассказала РИА Новости прихожанка храма Свято-Владимирского кафедрального Собора в Луганске Людмила Титова. В этот храм в Луганске на ночное Пасхальное Богослужение пришло несколько сотен человек, люди шли целыми семьями. "Мы сегодня с сыном пришли встретить светлый праздник Пасхи, это для нас очень важный праздник. Мы все сегодня молимся за наших воинов, которые отстаивают Русский мир, нашу матушку Россию защищают, молимся за всех наших героев, молимся за Россия, за нашу республику любимую, так что сегодня очень важный день. Мы всех поздравляем со светлым праздником Пасхи", - сказал РИА Новости луганчанин Роман Разум.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943920745.html

https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

луганск

россия

донецкая народная республика

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луганск, россия, пасха, донецкая народная республика