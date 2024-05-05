https://ria.ru/20240505/blagodatnyy_ogon-1943931052.html

Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - РИА Новости, 05.05.2024

Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставлен в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ночью, сообщили РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:17

2024-05-05T07:17

2024-05-05T07:17

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставлен в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ночью, сообщили в УПЦ. В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. "Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибыл в Киево-Печерскую лавру. Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240505/rossiya-1943924486.html

https://ria.ru/20240209/obyski-1926346310.html

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иерусалим, украина, россия, пасха