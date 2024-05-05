Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Благодатный огонь ночью доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМонахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре
Монахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставлен в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ночью, сообщили в УПЦ.
В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
"Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибыл в Киево-Печерскую лавру. Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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