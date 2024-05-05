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Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
07:17 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/blagodatnyy_ogon-1943931052.html
Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - РИА Новости, 05.05.2024
Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставлен в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ночью, сообщили РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:17
2024-05-05T07:17
религия
иерусалим
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставлен в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ночью, сообщили в УПЦ. В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. "Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибыл в Киево-Печерскую лавру. Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240505/rossiya-1943924486.html
https://ria.ru/20240209/obyski-1926346310.html
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иерусалим, украина, россия, пасха
Религия, Иерусалим, Украина, Россия, Пасха
Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

Благодатный огонь ночью доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМонахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре
Монахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Монахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме доставлен в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ночью, сообщили в УПЦ.
В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
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03:06
"Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибыл в Киево-Печерскую лавру. Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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