https://ria.ru/20240505/belorussiya-1943938672.html
Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии
Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 05.05.2024
Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей: это... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:56
2024-05-05T08:56
2024-05-05T09:29
в мире
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей: это может иметь эффект бумеранга. "Я, может быть, дал бы совет литовским политикам… перестаньте поддерживать экстремистов. История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности", - сказал глава белорусского МИД в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что литовские политики знают о находящихся на территории Литвы военизированных формированиях, планирующих смену власти в Белоруссии, и "попустительствуют этому". "Они (литовские политики – ред.) должны четко осознавать, что любое пересечение красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью, в том числе с их ответственностью за ту помощь, за то финансирование, за ту поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям (планирующим смену власти в Белоруссии – ред.)", - подчеркнул Алейник. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (формирование из числа выходцев из Белоруссии, воюющее на Украине на стороне ВСУ) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии. В Литву после подавления белорусскими властями акций протеста против итогов президентских выборов в 2020 году выехали и ведут оттуда свою деятельность ряд белорусских оппозиционеров, включая экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Она заочно приговорена белорусским судом к 15 годам колонии по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
https://ria.ru/20240505/bespilotniki-1943932030.html
https://ria.ru/20240303/taktika-1930884206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва, польша, сергей алейник, светлана тихановская, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Литва, Польша, Сергей Алейник, Светлана Тихановская, Вооруженные силы Украины
Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Алейник призвал Литву перестать поддерживать экстремистов
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей: это может иметь эффект бумеранга.
"Я, может быть, дал бы совет литовским политикам… перестаньте поддерживать экстремистов. История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности", - сказал глава белорусского МИД в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что литовские политики знают о находящихся на территории Литвы военизированных формированиях, планирующих смену власти в Белоруссии, и "попустительствуют этому".
"Они (литовские политики – ред.) должны четко осознавать, что любое пересечение красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью, в том числе с их ответственностью за ту помощь, за то финансирование, за ту поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям (планирующим смену власти в Белоруссии – ред.)", - подчеркнул Алейник.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (формирование из числа выходцев из Белоруссии, воюющее на Украине на стороне ВСУ) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии.
В Литву после подавления белорусскими властями акций протеста против итогов президентских выборов в 2020 году выехали и ведут оттуда свою деятельность ряд белорусских оппозиционеров, включая экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Она заочно приговорена белорусским судом к 15 годам колонии по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.