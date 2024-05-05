https://ria.ru/20240505/belorussiya-1943938672.html

Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии

Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 05.05.2024

Поддержка Литвой экстремистов может стать бумерангом, заявили в Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей: это... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:56

2024-05-05T08:56

2024-05-05T09:29

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вооруженные силы украины

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей: это может иметь эффект бумеранга. "Я, может быть, дал бы совет литовским политикам… перестаньте поддерживать экстремистов. История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности", - сказал глава белорусского МИД в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что литовские политики знают о находящихся на территории Литвы военизированных формированиях, планирующих смену власти в Белоруссии, и "попустительствуют этому". "Они (литовские политики – ред.) должны четко осознавать, что любое пересечение красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью, в том числе с их ответственностью за ту помощь, за то финансирование, за ту поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям (планирующим смену власти в Белоруссии – ред.)", - подчеркнул Алейник. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (формирование из числа выходцев из Белоруссии, воюющее на Украине на стороне ВСУ) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии. В Литву после подавления белорусскими властями акций протеста против итогов президентских выборов в 2020 году выехали и ведут оттуда свою деятельность ряд белорусских оппозиционеров, включая экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Она заочно приговорена белорусским судом к 15 годам колонии по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.

https://ria.ru/20240505/bespilotniki-1943932030.html

https://ria.ru/20240303/taktika-1930884206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, литва, польша, сергей алейник, светлана тихановская, вооруженные силы украины