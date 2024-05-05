Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 05.05.2024 (обновлено: 00:25 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/belgorodskaya_oblast-1943913283.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:18
2024-05-05T00:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938295710_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_cf5145d283e8e669c8ed036288ad2732.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.Позже в Telegram-канале МЧС по региону сообщили, что в городе Валуйки также объявлена ракетная опасность.
https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938295710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3c99b05ad2fae22d77b431a260ceaef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Гладков объявил в регионе ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие" в парке Белгорода
Указатель Укрытие в парке Белгорода - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Указатель "Укрытие" в парке Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
Очевидица происшествия в Белгороде о повреждениях дома - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Жительница Белгорода рассказала о повреждениях в своем доме после взрыва
Вчера, 19:08
Позже в Telegram-канале МЧС по региону сообщили, что в городе Валуйки также объявлена ракетная опасность.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала