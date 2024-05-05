https://ria.ru/20240505/belgorodskaya_oblast-1943913283.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:18
2024-05-05T00:18
2024-05-05T00:25
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.Позже в Telegram-канале МЧС по региону сообщили, что в городе Валуйки также объявлена ракетная опасность.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Гладков объявил в регионе ракетную опасность