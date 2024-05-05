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Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/azarov-1943958431.html
Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев
Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев - РИА Новости, 05.05.2024
Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев
Киевские власти ждут одобрения от Евросоюза о приостановке с 1 июня действия загранпаспортов и водительских удостоверений независимо от срока их окончания для... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:47
2024-05-05T11:47
в мире
украина
николай азаров (политик)
дмитрий кулеба
евросоюз
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Киевские власти ждут одобрения от Евросоюза о приостановке с 1 июня действия загранпаспортов и водительских удостоверений независимо от срока их окончания для всех мужчин призывного возраста с Украины, ЕС пока против, опасается вспышек нелегальной миграции, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. "Остро нуждающийся в пушечном мясе Зеленский готов на самые крайние меры. Киевский режим готов с 1 июня приостановить действие заграничных паспортов и водительских удостоверений всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей. Независимо от срока их окончания. Зеленскому нужна только отмашка от ЕС. Украинские дипломаты сейчас активно продвигают эту инициативу в Европейском союзе. ЕС пока против. Европейские лидеры боятся вспышек нелегальной миграции на своих территориях и возможных актов насилия со стороны украинских беженцев", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По словам Азарова, приостановка выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла киевскому режиму желаемого результата. По факту, как заявил экс-премьер, с 22 апреля около 50 украинских мужчин призывного возраста вернулись в Украину. "Интересно, как себя чувствуют все те 73% украинцев, отдавших свои голоса на выборах за Зеленского? И какие еще подтверждения им нужны, чтобы понять, что этот режим неонацистский и антинародный?! И что его давно пора менять", - подытожил Азаров. Американская газета New York Times ранее писала, что приостановка консульских услуг за границей для мужчин призывного возраста может посеять раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом, но не окажет реального влияния на стремление привлечь больше солдат в ВСУ.
https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html
https://ria.ru/20240424/poterya-1941906316.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), дмитрий кулеба, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев

Киев ждет одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев с 1 июня

© AP Photo / Sergei ChuzavkovЦентр выдачи загранпаспортов Киеве
Центр выдачи загранпаспортов Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Центр выдачи загранпаспортов Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Киевские власти ждут одобрения от Евросоюза о приостановке с 1 июня действия загранпаспортов и водительских удостоверений независимо от срока их окончания для всех мужчин призывного возраста с Украины, ЕС пока против, опасается вспышек нелегальной миграции, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Раде предложили недовольным украинцам сдать паспорта
25 апреля, 23:28
"Остро нуждающийся в пушечном мясе Зеленский готов на самые крайние меры. Киевский режим готов с 1 июня приостановить действие заграничных паспортов и водительских удостоверений всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей. Независимо от срока их окончания. Зеленскому нужна только отмашка от ЕС. Украинские дипломаты сейчас активно продвигают эту инициативу в Европейском союзе. ЕС пока против. Европейские лидеры боятся вспышек нелегальной миграции на своих территориях и возможных актов насилия со стороны украинских беженцев", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, приостановка выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла киевскому режиму желаемого результата. По факту, как заявил экс-премьер, с 22 апреля около 50 украинских мужчин призывного возраста вернулись в Украину.
"Интересно, как себя чувствуют все те 73% украинцев, отдавших свои голоса на выборах за Зеленского? И какие еще подтверждения им нужны, чтобы понять, что этот режим неонацистский и антинародный?! И что его давно пора менять", - подытожил Азаров.
Американская газета New York Times ранее писала, что приостановка консульских услуг за границей для мужчин призывного возраста может посеять раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом, но не окажет реального влияния на стремление привлечь больше солдат в ВСУ.
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Раде предупредили о потере поколения из-за приостановки консульских услуг
24 апреля, 02:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Дмитрий КулебаЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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