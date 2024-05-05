https://ria.ru/20240505/azarov-1943958431.html

Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев

Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев - РИА Новости, 05.05.2024

Киев ждет от ЕС одобрения о приостановке действия загранпаспортов украинцев

Киевские власти ждут одобрения от Евросоюза о приостановке с 1 июня действия загранпаспортов и водительских удостоверений независимо от срока их окончания для... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:47

2024-05-05T11:47

2024-05-05T11:47

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Киевские власти ждут одобрения от Евросоюза о приостановке с 1 июня действия загранпаспортов и водительских удостоверений независимо от срока их окончания для всех мужчин призывного возраста с Украины, ЕС пока против, опасается вспышек нелегальной миграции, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. "Остро нуждающийся в пушечном мясе Зеленский готов на самые крайние меры. Киевский режим готов с 1 июня приостановить действие заграничных паспортов и водительских удостоверений всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей. Независимо от срока их окончания. Зеленскому нужна только отмашка от ЕС. Украинские дипломаты сейчас активно продвигают эту инициативу в Европейском союзе. ЕС пока против. Европейские лидеры боятся вспышек нелегальной миграции на своих территориях и возможных актов насилия со стороны украинских беженцев", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По словам Азарова, приостановка выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла киевскому режиму желаемого результата. По факту, как заявил экс-премьер, с 22 апреля около 50 украинских мужчин призывного возраста вернулись в Украину. "Интересно, как себя чувствуют все те 73% украинцев, отдавших свои голоса на выборах за Зеленского? И какие еще подтверждения им нужны, чтобы понять, что этот режим неонацистский и антинародный?! И что его давно пора менять", - подытожил Азаров. Американская газета New York Times ранее писала, что приостановка консульских услуг за границей для мужчин призывного возраста может посеять раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом, но не окажет реального влияния на стремление привлечь больше солдат в ВСУ.

https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html

https://ria.ru/20240424/poterya-1941906316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, николай азаров (политик), дмитрий кулеба, евросоюз, вооруженные силы украины