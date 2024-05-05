В Австралии подросток с ножом напал на мужчину
В Австралии застрелили подростка, который с ножом напал на мужчину после ссоры
© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Полиция в Австралии застрелила подростка, который с ножом напал на мужчину после ссоры, пишет издание West Australian.
"Есть признаки того, что шестнадцатилетний подросток подвергся радикализированному влиянию в Интернете. Но я хочу заверить сообщество, что на данном этапе вероятно, что он действовал единолично и в одиночку", - заявил премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук.
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Издание сообщает со ссылкой на очевидца, что подросток и мужчина вышли из спортзала и поссорились, затем "произошла поножовщина".
Подросток держал в руках нож, когда полиция прибыла на место. Два сотрудника полиции сначала применили электрошокер, но не смогли его остановить, затем третий полицейский выстрелил из огнестрельного оружия. Подростку была оказана первая помощь, но спасти его не удалось.
Рядом был обнаружен мужчина с колото-резаным ранением спины, его доставили в больницу.
По словам полиции, у подростка были проблемы с психическим здоровьем.