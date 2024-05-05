https://ria.ru/20240505/avstraliya-1943945980.html

В Австралии подросток с ножом напал на мужчину

В Австралии подросток с ножом напал на мужчину - РИА Новости, 05.05.2024

В Австралии подросток с ножом напал на мужчину

Полиция в Австралии застрелила подростка, который с ножом напал на мужчину после ссоры, пишет издание West Australian. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:57

2024-05-05T09:57

2024-05-05T09:57

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Полиция в Австралии застрелила подростка, который с ножом напал на мужчину после ссоры, пишет издание West Australian. "Есть признаки того, что шестнадцатилетний подросток подвергся радикализированному влиянию в Интернете. Но я хочу заверить сообщество, что на данном этапе вероятно, что он действовал единолично и в одиночку", - заявил премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук. Издание сообщает со ссылкой на очевидца, что подросток и мужчина вышли из спортзала и поссорились, затем "произошла поножовщина". Подросток держал в руках нож, когда полиция прибыла на место. Два сотрудника полиции сначала применили электрошокер, но не смогли его остановить, затем третий полицейский выстрелил из огнестрельного оружия. Подростку была оказана первая помощь, но спасти его не удалось. Рядом был обнаружен мужчина с колото-резаным ранением спины, его доставили в больницу. По словам полиции, у подростка были проблемы с психическим здоровьем.

https://ria.ru/20231115/france-1909695520.html

https://ria.ru/20240415/avstralii-1940081542.html

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западная австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, западная австралия