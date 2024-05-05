https://ria.ru/20240505/attraktsion-1944030995.html

В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок"

В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок" - РИА Новости, 05.05.2024

В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок"

Причиной приостановки аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" стала реакция системы безопасности на изменившиеся погодные условия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:20

2024-05-05T23:20

2024-05-05T23:20

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Причиной приостановки аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" стала реакция системы безопасности на изменившиеся погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. Ранее в городской мэрии Сочи предупреждали о грозах и сильном ветре, аналогичную погоду синоптики прогнозировали на федеральной территории Сириус, где располагается "Сочи Парк". Как пояснили агентству представители тематического парка, остановка аттракциона произошла в воскресенье в 18.48 по мск. "Аттракцион "Квантовый скачок" приостановил работу - система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут согласно правилам безопасности", - сказала собеседница агентства. В настоящий момент аттракцион не работает из-за непогоды. Как сообщали РИА Новости ранее в прокуратуре Краснодарского края, надзорные органы проверят информацию об остановившемся аттракционе. "Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений в Сириусе. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. Аттракцион "Квантовый скачок" - один из самых экстремальных в парке.

https://ria.ru/20240505/sochi-1943957602.html

https://ria.ru/20240505/delo-1944014493.html

сочи

краснодарский край

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сочи, краснодарский край