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В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок" - РИА Новости, 05.05.2024
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23:20 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/attraktsion-1944030995.html
В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок"
В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок" - РИА Новости, 05.05.2024
В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок"
Причиной приостановки аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" стала реакция системы безопасности на изменившиеся погодные условия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T23:20
2024-05-05T23:20
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Причиной приостановки аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" стала реакция системы безопасности на изменившиеся погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. Ранее в городской мэрии Сочи предупреждали о грозах и сильном ветре, аналогичную погоду синоптики прогнозировали на федеральной территории Сириус, где располагается "Сочи Парк". Как пояснили агентству представители тематического парка, остановка аттракциона произошла в воскресенье в 18.48 по мск. "Аттракцион "Квантовый скачок" приостановил работу - система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут согласно правилам безопасности", - сказала собеседница агентства. В настоящий момент аттракцион не работает из-за непогоды. Как сообщали РИА Новости ранее в прокуратуре Краснодарского края, надзорные органы проверят информацию об остановившемся аттракционе. "Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений в Сириусе. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. Аттракцион "Квантовый скачок" - один из самых экстремальных в парке.
https://ria.ru/20240505/sochi-1943957602.html
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сочи, краснодарский край
Сочи, Краснодарский край
В "Сочи Парке" объяснили остановку аттракциона "Квантовый скачок"

Аттракцион "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" приостановил работу из-за погоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПарк развлечений "Сочи Парк"
Парк развлечений Сочи Парк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Парк развлечений "Сочи Парк" . Архивное фото
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Причиной приостановки аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" стала реакция системы безопасности на изменившиеся погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее в городской мэрии Сочи предупреждали о грозах и сильном ветре, аналогичную погоду синоптики прогнозировали на федеральной территории Сириус, где располагается "Сочи Парк".
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Как пояснили агентству представители тематического парка, остановка аттракциона произошла в воскресенье в 18.48 по мск.
«
"Аттракцион "Квантовый скачок" приостановил работу - система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут согласно правилам безопасности", - сказала собеседница агентства.
В настоящий момент аттракцион не работает из-за непогоды.
Как сообщали РИА Новости ранее в прокуратуре Краснодарского края, надзорные органы проверят информацию об остановившемся аттракционе.
"Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений в Сириусе. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. Аттракцион "Квантовый скачок" - один из самых экстремальных в парке.
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