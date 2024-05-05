https://ria.ru/20240505/antoniy-1943848802.html

Митрополит Антоний: Пасха дарит уверенность в том, что добро победит зло

Митрополит Антоний: Пасха дарит уверенность в том, что добро победит зло - РИА Новости, 05.05.2024

Митрополит Антоний: Пасха дарит уверенность в том, что добро победит зло

О глубоком смысле Пасхи и наиболее актуальных аспектах праздника в 2024 году, о призывах к перемирию на Украине и в Газе, о защите канонической Украинской... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:00

2024-05-05T10:00

2024-05-05T10:00

религия

религиозные праздники

всемирный совет церквей

украинская православная церковь

русская православная церковь

маттео дзуппи

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

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О глубоком смысле Пасхи и наиболее актуальных аспектах праздника в 2024 году, о призывах к перемирию на Украине и в Газе, о защите канонической Украинской православной церкви и недружественных действиях Константинополя, о диалоге с папой римским и отношениях с лидерами других религий, об условиях работы Русской православной церкви во Всемирном совете церквей, о жизни русских приходов за рубежом после начала СВО и русофобии в мире в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). Беседовала Ольга Липич.— Владыка Антоний, в чем вы видите основной духовный смысл Пасхи?— Пасха — это главный праздник христианского мира, главный праздник для каждого верующего христианина. И, наверное, никто не обозначил суть этого праздника лучше, чем святой апостол Павел, который сказал, что если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетной. Своей крестной смертью и Своим воскресением Христос отверз двери вечной жизни для каждого, кто верит в Него. Праздник Воскресения Христова является по сути кульминацией, средоточием всей христианской веры.— Какие аспекты праздника наиболее актуальны сейчас, в 2024 году?— Значение Пасхи остается неизменным с того самого дня, когда Христос воскрес из мертвых.Но, поскольку 2024 год является непростым и для нашей страны, и для всего мира, то мне хотелось бы особенно отметить, что праздник Пасхи дарит нам уверенность. Уверенность в том, что зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, каким бы сильным оно ни казалось, никогда не победит добро. А жизнь всегда будет торжествовать над смертью. Наблюдая за тем, какие сложные и трагические события сегодня происходят на мировой политической арене, с какими бедами сталкиваются люди, мы все же знаем, что зло не вечно, что добро обязательно победит. Воскресение Христово дает нам твердую уверенность в этом.— Как Русская православная церковь относится к идеям праздничных перемирий в горячих точках планеты, в частности на Украине, в секторе Газа?— Миротворчество является важным измерением деятельности Церкви, и потому она поддерживает инициативы, направленные на прекращение кровопролития и страданий невинных людей.Говоря о конфликте на Украине, Русская православная церковь уже выступала ранее с инициативой установить перемирие на Рождество. К сожалению, украинская сторона, как известно, это предложение отвергла.Что касается Газы, то ситуация в регионе продолжает оставаться очень тяжелой. Я недавно вернулся со Святой земли, где встречался с Блаженнейшим патриархом Иерусалимским Феофилом. Часть его паствы находится в Газе, и он много рассказывал о том, с какими трудностями там сталкиваются местные жители. Мы приветствовали бы любое, хотя бы временное прекращение огня там, но повлиять на стороны противостояния едва ли сможем.— Каковы сейчас положение и перспективы Украинской православной церкви, по вашим оценкам?— К сожалению, каноническая Православная церковь на Украине по-прежнему находится в без преувеличения в трагической ситуации — она проходит через период гонений, откровенных репрессий со стороны действующего украинского режима.В публичном пространстве сегодня с новой силой стали циркулировать прогнозы о том, что в ближайшее время может быть принят скандальный законопроект о запрете Украинской православной церкви, что, по сути, поставит ее вне закона в украинском государстве.Каждый день с Украины приходят новости, которые, к сожалению, уже стали привычными, — о захвате храмов, о насилии, которое совершается в отношении священнослужителей и мирян.А совсем недавно мы стали свидетелями вопиющего случая. Наместник Святогорской лавры — одного из крупнейших монастырей Украины — митрополит Арсений был заключен под стражу без права внесения залога по совершенно надуманному обвинению. Его обвинили в том, что как будто бы во время проповеди он, говоря о том, как трудно верующим добираться до обители, когда их останавливают на блокпостах и подвергают пристрастному досмотру, раскрыл тем самым месторасположение этих блокпостов, придал гласности "секретную" информацию. Но ведь где находятся блокпосты, видят все, кто проезжает по дороге… Еще один архиерей пополнил перечень тех архипастырей Украинской православной церкви, которые сегодня подвергаются различным формам преследования, в том числе — заключению под стражу.— В минувшем году вы выступали на заседании Совбеза ООН для защиты Украинской православной церкви. Что еще делается для помощи ее духовенству и простым верующим?— Прежде всего усердно молимся Богу о наших преследуемых братьях и сестрах — на каждой литургии, да и в домашней молитве. Одновременно делаем все возможное, все, что в наших силах, для того чтобы помочь Украинской православной церкви. Видим главную свою задачу в том, чтобы привлекать внимание международного сообщества, религиозного и светского, к ущемлению законных прав украинских верующих на исповедание своей веры, на принадлежность к канонической Православной церкви. Выступление на Совете Безопасности ООН, конечно, далеко не единственная мера, которая была предпринята. Святейший патриарх Кирилл направил целый ряд обращений к религиозным лидерам, к руководителям светских правозащитных организаций с призывом возвысить свой голос и предпринять меры в защиту Украинской православной церкви. На всех межцерковных и межрелигиозных встречах, в общении с зарубежными политическими деятелями постоянно поднимается тема гонений на Церковь на Украине.— Какие реакции преимущественно получаете от адресатов на обращения в защиту Украинской православной церкви?— На эти обращения поступили разные ответы. Есть те, в которых выражаются искренняя поддержка и сочувствие. Прежде всего такие послания поступили от религиозных лидеров.При этом, к сожалению, правозащитные организации, которые, казалось бы, в силу специфики своей работы должны особенно заботиться о защите прав людей (а право на свободу вероисповедания — это неотъемлемое право любого человека), — многие из них либо вообще не ответили на обращения Святейшего патриарха, либо отвечали общими словами, формально сообщая о принятии к сведению направленной им информации. Это, конечно, очень грустно.— Что дальше? Вы продолжите на международных площадках говорить о необходимости защиты духовенства и верующих Украинской православной церкви?— Мы не намерены останавливаться. Мы будем всеми доступными способами на всех возможных площадках, как религиозных, так и светских, призывать обратить внимание на то, что сегодня происходит на Украине, вмешаться и защитить верующих Украинской православной церкви.— Как вы оцениваете действия Константинополя в интересах ПЦУ (Православной церкви Украины)?— Константинопольский патриархат продолжает придерживаться того курса, который он избрал, — на разделение православия как на Украине, так и во всем мире. Предпринятые патриархом Варфоломеем шаги, направленные на создание состоящей из раскольников квазирелигиозной структуры под названием Православная церковь Украины, и то давление, которое Фанар стремится оказывать на другие поместные Церкви с тем, чтобы эта фиктивная структура была признана в качестве канонической церкви, — все это разделяет православный мир. И вызывает все большее неприятие среди иерархов, духовенства и верующих многих поместных православных Церквей.Цель, которая называлась Константинополем в качестве обоснования для создания ПЦУ, а именно объединение разделенных в течение последних десятилетий верующих на Украине, не то что не была достигнута, а наоборот, положение лишь усугубилось.На Украине долгие годы существовал церковный раскол. Любой раскол — это прежде всего грех. А грех лечится, как известно, покаянием. Русская православная церковь стремилась этот раскол уврачевать, предпринимала для этого все возможные усилия. Безусловно, этот процесс был не быстрым. Но Константинополь, образно говоря, решил исцелить больного человека, просто сказав ему: у тебя все хорошо, ты здоров! Так, конечно, болезни не лечатся. Повторюсь: никакого объединения православных верующих на Украине не произошло. Усугубилось разделение. Вспыхнули с новой силой те процессы, которые на Украине происходили в начале девяностых годов, когда греко-католики и раскольники захватывали храмы канонической церкви, практически уничтожили несколько епархий Украинской православной церкви на западе страны. Сегодня все это вновь поощряется и подстрекается Константинополем.Совершенно возмутительным выглядит упорное молчание Константинопольского патриарха Варфоломея касательно преследования архиереев канонической Украинской православной церкви. По сути, он эти преследования одобрил и благословил, не сказав ни слова вопреки. Это верх цинизма… Он является инициатором и вдохновителем тех репрессий, которые происходят на Украине в отношении канонической православной церкви.Все это дискредитирует Константинопольский патриархат и наносит ущерб всему православному миру. Увы, действия Константинополя вообще поставили православный мир на порог очень сложной ситуации, похожей во многом (о чем часто говорит наш патриарх) на положение дел в преддверии так называемого великого раскола, великой схизмы 1054 года. Тогда Западная церковь отпала от полноты Христианской церкви (произошло разделение христианства на две конфессии — православную и католическую. — Прим. ред.).— Как объясняются такие тенденции?— Свои шаги Константинополь пытается обосновать путем навязывания православному миру новой экклезиологии — нового учения о Церкви. Если говорить совсем кратко — согласно продвигаемой Фанаром теории, прежде неизвестной Православной церкви, в Стамбуле пребывает "православный папа", который единолично управляет всей Церковью, может одним росчерком пера дистанционно признать "епископом" человека, никогда не бывшего законно рукоположенным ни в какие священные степени. "Православный папа", который заявляет, что все, кто не находится в общении с Константинополем, не находятся в общении с полнотой Вселенской церкви…— Что отвечает на это Русская церковь?— Таковым действиям и заявлениям Константинопольского патриарха Варфоломея дана оценка на Архиерейском совещании Русской православной церкви, которое состоялось летом 2023 года в Троице-Сергиевой лавре. По его итогам был принят обстоятельный документ, в котором подробно и аргументированно разбирается новая экклезиология Константинополя. И этот документ Русской церкви уже был очень положительно воспринят среди ряда иерархов многих поместных православных Церквей мира.— Патриарх Кирилл не раз говорил, что может назвать всего несколько подлинно независимых стран. Верна ли аналогия в отношении Церквей?— Есть Церкви, которые легко поддались давлению Константинополя и внешних сил — и признали раскольников. Причем признание это произошло в некоторых случаях без подобающего соборного обсуждения — на уровне отдельных иерархов и предстоятелей поместных православных Церквей. Они провозгласили признание раскольников в единоличном порядке, понимая, что их позиция не наберет большинства голосов в синоде своей Церкви, не получит полную поддержку. При этом многие иерархи, священнослужители и миряне совершенно не разделяют позицию своих предстоятелей, признавших ПЦУ.В Александрийской церкви (считающей Африку своей канонической территорией. — Прим. ред.), после того как патриарх Феодор единолично признал раскольников, сотни священнослужителей вышли из его подчинения. Они обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой, чтобы он принял их в свою юрисдикцию. Они не желали больше находиться в общении с тем, кто запятнал себя сослужением с раскольниками. Таким образом, у нас неожиданно появился целый Патриарший экзархат в Африке. Сегодня он включает в себя уже сотни приходов.При этом в мире есть Церкви, которые имеют свою, самостоятельную позицию, которые не боятся никаких окриков из Стамбула (где находится кафедра Константинопольского патриархата. — Прим. ред.). Недавно в Москве находился Святейший патриарх Сербский Порфирий. Он возглавляет Сербскую православную церковь, имеющую самостоятельные суждения по многим вопросам, которые сегодня волнуют православный мир. В ходе братской беседы со Святейшим патриархом Кириллом они обнаружили полное единомыслие по ключевым вопросам межправославных отношений.Я вспомнил патриарха Порфирия потому, что он недавно приезжал в Москву. Но ведь большинство поместных церквей не признали ПЦУ. Все громче звучат голоса о необходимости общего соборного обсуждения той ситуации, которая сложилась в православном мире. Слава Богу, большинство предстоятелей и иерархов православных церквей сопротивляются серьезному давлению как со стороны Константинополя, так и со стороны светских внешних сил, сохраняют верность священным канонам.— Вы неоднократно встречались с папой римским Франциском, могли бы приоткрыть детали бесед, возможно, миротворческих инициатив?— Последний раз с папой Франциском я встречался в прошлом году, летом. Мы имели достаточно продолжительный разговор, в котором обсудили разные вопросы, которые возникают в контексте отношений Римско-католической церкви и крупнейшей поместной православной церкви мира — Русской православной церкви.Обсуждали и тему конфликта на Украине, вопросы миротворчества. Говорили о предстоявшем визите в Россию папского посланника кардинала Маттео Дзуппи, который спустя несколько дней после нашей встречи с папой приехал в Москву и, в частности, беседовал здесь со Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. После этого мы с папой не встречались.— Когда предполагается ваша следующая встреча с понтификом?— Пока новая встреча не планируется. Такие встречи бывают тогда, когда появляется какая-то конкретная повестка для разговора.— А как вообще сегодня диалог с Католической церковью — продолжается?— Безусловно, мы ведем диалог с Римской-католической церковью уже на протяжении многих лет. Но сегодня этот диалог значительно затруднен.— Затруднен — после начала СВО и волны русофобии в мире или из-за чего?— В том числе после того, как недавно был опубликован документ Католической церкви, который формулирует ее отношение к так называемым однополым союзам. Этот документ вызвал очень неоднозначную реакцию в самой Римско-католической церкви, где целый ряд иерархов и священнослужителей выступили против этого документа. И безусловно, он вызвал негативную реакцию во многих поместных православных Церквах.По предложению Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Святейший патриарх Кирилл направил этот документ (в котором говорится о благословлении людей, состоящих в однополых союзах. — Прим. ред.) на изучение в Синодальную библейско-богословскую комиссию Русской православной церкви. Недавно результаты проведенной экспертизы были представлены Его Святейшеству. Эти результаты свидетельствуют, что выраженные в документе взгляды на вопросы семейной этики не соответствуют евангельскому учению.При этом раньше именно одинаковое понимание роли семьи и брака как союза между мужчиной и женщиной было той темой, в отношении которой мы могли говорить на одном языке, несмотря на все те вероучительные различия, которые существуют между православными и католиками. Традиционные семейные христианские ценности подвергаются сегодня колоссальной девальвации, особенно в странах Западной Европы, где Католическая церковь представлена больше, чем Русская православная, и эти ценности необходимо защищать. Но после принятия Католической церковью упомянутого мною документа эта тема уже, по сути, вышла из нашей двусторонней повестки, что, конечно, не способствует укреплению наших отношений. Тем самым наш дальнейший диалог с Католической церковью значительно осложнился. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.— Из вышесказанного можно заключить, что переговоры о второй в истории встрече патриарха Кирилла и папы Франциска, готовившейся в 2022 году в Иерусалиме и отмененной католической стороной после начала СВО, до сих пор не возобновлены?— Да. Действительно, встреча эта готовилась и была в одностороннем порядке отменена Ватиканом. С тех пор никаких разговоров о возобновлении подготовительного процесса, о возможности организации новой встречи больше не велось. Эта тема сегодня не стоит на повестке дня.— Генсек Всемирного совета церквей (ВСЦ) в апреле публично обратился к патриарху Кириллу за разъяснениями мартовского наказа Всемирного русского народного собора, в котором СВО названа "Священной войной" ради защиты мира от "натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада". Продолжит ли после этого Русская церковь участие в работе ВСЦ?— Всемирный совет церквей — это крупнейшая межхристианская организация. Русская православная церковь участвует в ее работе с середины прошлого столетия. Мы всегда видели во Всемирном совете церквей одну из немногих площадок для обеспечения открытого диалога между христианскими конфессиями, площадку, на которой Русская православная церковь могла доносить свою позицию до других церквей — членов совета. Именно такой нейтральный статус Всемирного совета церквей и его готовность обеспечивать общение были важным преимуществом этой организации.К сожалению, сегодня Всемирный совет церквей стал терять эту свою роль (нейтральной площадки для прямого диалога церквей и конфессий. — Прим. ред.), потому что, вольно или невольно, последовательно подвергается односторонней политизации, особенно в контексте происходящих сегодня в мире непростых процессов.Вы упомянули о том, что недавно генеральный секретарь Всемирного совета церквей пастор Джерри Пиллэй написал Святейшему патриарху Кириллу письмо, о факте направления которого с достаточно подробным пересказом текста он сообщил публично еще до того, как Святейший патриарх это письмо получил. Из этого видно, что послание пастора Пиллэя рассчитано было скорее на внешнюю аудиторию. На это письмо по поручению патриарха мною был направлен подробный и аргументированный ответ.Целесообразность дальнейшего участия в работе Всемирного совета церквей зависит от того, насколько он сможет оставаться пространством открытого и честного диалога. Если ВСЦ наряду с целым рядом других религиозных организаций превратится в ангажированную структуру и станет еще одним рупором выражения односторонней политической позиции, то у Русской православной церкви не будет никакого интереса продолжать участие в его работе.— А как развиваются отношения с другими межконфессиональными площадками в мире сегодня, наметился ли поворот в сторону более интенсивного диалога с Азией, Африкой?— Я прошлой осенью был с визитом в Индии, где выступал на Генеральной ассамблее Христианской конференции Азии. Наше присутствие вызвало большую заинтересованность со стороны церквей — членов конференции. Русская православная церковь представлена в Азии уже не первое столетие. Значительная часть территории России, как известно, тоже находится в этой части света. И сегодня очень активно развивается наше присутствие в отдельных регионах Азии, действует Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии. Уверен, этот диалог будет продолжаться. И не исключаю, что со временем Русская православная церковь может стать членом Христианской конференции Азии.Активно развиваются Патриарший экзархат Африки и наши отношения с межхристианскими организациями на континенте.— Что можете сказать о диалоге с лидерами и представителями других мировых и традиционных для России религий — например, ислама, иудаизма, буддизма?— Отношения Русской православной церкви с представителями других мировых религий продолжают развиваться и за рубежом, и в нашей стране. Здесь, в России, мы живем в одном общем доме, и с благодарностью Богу можно отметить, что в нашей стране никогда не было конфликтов на религиозной почве.Недавно я был в Татарстане, и мы обсуждали с руководством республики вопросы межрелигиозного диалога. Когда я путешествовал по региону, меня очень поразило, что во многих селах храм соседствует с мечетью: если строится храм, рядом строится мечеть, и наоборот. Даже в самом Казанском кремле это очень хорошо видно. И таких примеров у нас много.Кроме того, в России существует уникальная площадка для диалога между религиями — Межрелигиозный совет России, который в прошлом году отметил свое 25-летие. Инициатором его создания был Святейший патриарх Кирилл еще в свою бытность председателем Отдела внешних церковных связей. Эта площадка является местом обмена мнениями между представителями традиционных религий по всем вопросам, которые волнуют наше общество. И мы имеем возможность наше мнение выражать, в том числе совместно и в диалоге с государственной властью.Мы ведем межрелигиозный диалог и за пределами нашего Отечества. В частности, у нас сложились добрые отношения с мусульманскими общинами во многих странах мира. Существует ряд двусторонних комиссий, в рамках которых этот диалог развивается. И с представителями иудаизма, и с представителями буддизма, безусловно, имеются интенсивные и продуктивные контакты, которые мы готовы развивать.— Приходилось ли вам во время зарубежных визитов в последнее время испытывать ограничения, провокации?— В отношении меня ввела санкции Украина. Когда я прочитал соответствующий указ Зеленского, то, честно говоря, даже подумал, что это какая-то шутка. В частности, санкции предполагают арест банковских счетов на Украине, которых у меня никогда не было, запрет на добычу полезных ископаемых и еще какие-то несуразицы. В числе тех, против кого Зеленский ввел санкции, много достойных и уважаемых мною людей, мне приятно оказаться среди них. И вообще я расцениваю это решение как знак высокой оценки трудов Отдела внешних церковных связей.Вы спросили о провокациях. Пожалуй, могу вспомнить лишь о том, как в декабре 2022 года, когда я посещал Болгарию и мы с иерархом Болгарской православной церкви совершали богослужение в Никольском храме — подворье Русской православной церкви в Софии, небольшая группа активистов устроила манифестацию за пределами храма. Они стояли с плакатами и во время литургии гудели в клаксоны. После богослужения у нас в планах было посещение кафедрального собора Александра Невского, и я предложил участникам богослужения, не обращая внимания на манифестантов, проследовать пешком к месту нашего назначения. Когда мы вышли, то увидели уже только спины удаляющихся от нас крикунов. Они протестовали ровно в течение часа, видимо, у них были соответствующие, заранее оговоренные условия участия в этом перформансе. А когда мы шли по направлению к Александро-Невскому собору, то многие жители Софии подходили к нам, брали благословение, спрашивали, откуда мы, и очень радовались тому, что мы приехали из России. Больше случаев провокаций в отношении лично меня вспомнить сейчас не могу.Должен сказать о том, что после начала специальной военной операции, когда в целом ряде стран средства массовой информации подключились к нагнетанию русофобской истерики, наши храмы подверглись вандализму. Где-то их расписывали какими-то надписями, где-то разбивали стекла. В большинстве своем эти выходки совершали местные граждане, которые не имели никакого отношения к Православной церкви. Видимо, насмотревшись телевизора, они выходили из дома эмоционально взвинченные и вымещали свое недовольство происходящим на наших храмах. Некоторые священники также получали угрозы, но это никого не испугало. Все наши приходы продолжают функционировать, а священники продолжают нести свое служение.— Вы могли бы назвать страны, города, где имели место акты вандализма в отношении русских приходов?— Рим (Италия), Страсбург (Франция), Вестерос (Швеция), Рейкьявик (Исландия).— Правоохранительные органы на местах предпринимали что-то в связи с угрозами и вандализмом?— Да, предпринимали. Например, в Париже возле нашего Свято-Троицкого кафедрального собора и духовно-культурного центра был выставлен пост полиции, который охраняет собор и центр круглосуточно. Это была инициатива властей города, чтобы обеспечить сохранность храма и здания духовно-культурного центра.— Как сейчас ведется финансово-хозяйственная деятельность русских общин за рубежом, какие трудности и как преодолеваются?— Конечно, мы начинаем испытывать определенные трудности, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности наших епархий и приходов. Заключаются они в основном в том, что в некоторых странах нашим священнослужителям, которые являются российскими гражданами, отказывают в открытии банковских счетов как для них самих, так и для приходов. А иногда закрывают уже действующие счета под предлогом того, что банк, не желая иметь дело с российскими гражданами, сам вправе выбирать, с кем ему работать.Как правило, эти вопросы удается решать. Кроме того, большинство приходов содержатся при помощи самих прихожан, которые живут в той или иной стране.Может быть, теперь нам будет труднее осуществлять какие-то строительные и реставрационные проекты, которые могли бы финансироваться из России... Но пока острых проблем не возникало.— Что бы вы пожелали в дни празднования Пасхи Христовой всем людям, верующим и неверующим?— Хотел бы пожелать всем нам помнить о том, что подлинная пасхальная радость не должна замыкаться в одном-единственном сердце — она многократно приумножается тогда, когда мы делимся ею с нашими ближними. Вспомним в эти дни о родных, друзьях, обо всех тех, кто нуждается в нашей заботе, в сказанном вовремя добром слове поддержки и утешения. Пусть радость о Воскресшем Спасителе через нас продолжает шествовать по миру и напоминает человечеству о том, что, как сказано в Евангелии, "так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную".

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https://ria.ru/20230726/tserkov-1886450942.html

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https://ria.ru/20240502/obsuzhdenie-1943518882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

религиозные праздники, всемирный совет церквей, украинская православная церковь, русская православная церковь, маттео дзуппи, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), россия, интервью