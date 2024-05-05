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В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024
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19:57 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/aktsiya-1944014108.html
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Швеции, сообщает в воскресенье дипмиссия. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:57
2024-05-05T19:57
россия
швеция
стокгольм (город)
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Швеции, сообщает в воскресенье дипмиссия. "Сегодня в посольстве России в Швеции прошёл "Бессмертный полк". Сотрудники российских загранучреждений в Стокгольме и члены их семей почтили память своих героических предков, внесших бесценный вклад в общее дело Победы над фашизмом", — сказано в публикации дипмиссии в Telegram-канале. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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россия, швеция, стокгольм (город), акция "бессмертный полк"
Россия, Швеция, Стокгольм (город), Акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"

В Стокгольме в посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники акции "Бессмертный полк" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Швеции, сообщает в воскресенье дипмиссия.
«
"Сегодня в посольстве России в Швеции прошёл "Бессмертный полк". Сотрудники российских загранучреждений в Стокгольме и члены их семей почтили память своих героических предков, внесших бесценный вклад в общее дело Победы над фашизмом", — сказано в публикации дипмиссии в Telegram-канале.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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РоссияШвецияСтокгольм (город)Акция "Бессмертный полк"
 
 
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