https://ria.ru/20240505/aktsiya-1944014108.html
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Швеции, сообщает в воскресенье дипмиссия. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:57
2024-05-05T19:57
2024-05-05T19:57
россия
швеция
стокгольм (город)
акция "бессмертный полк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870435207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1155cf5378eb6ee1b18257e5228a2e3.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в посольстве России в Швеции, сообщает в воскресенье дипмиссия. "Сегодня в посольстве России в Швеции прошёл "Бессмертный полк". Сотрудники российских загранучреждений в Стокгольме и члены их семей почтили память своих героических предков, внесших бесценный вклад в общее дело Победы над фашизмом", — сказано в публикации дипмиссии в Telegram-канале. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
россия
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870435207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68c3f895633acd3c4042cc9fb0073bf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, стокгольм (город), акция "бессмертный полк"
Россия, Швеция, Стокгольм (город), Акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"
В Стокгольме в посольстве России в Швеции прошла акция "Бессмертный полк"