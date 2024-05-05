https://ria.ru/20240505/aktsiya-1943998430.html
В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк"
В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024
В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк", уже в девятый раз проходящей в испанской столице, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:26
2024-05-05T17:26
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МАДРИД, 5 мая — РИА Новости. Сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк", уже в девятый раз проходящей в испанской столице, сообщил корреспондент РИА Новости."Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге. Они были настоящими героями, отдавшими свои жизни за нас", — сказала РИА Новости Ирина Краснова, которая присоединялась к "Бессмертному полку" вместе со своей дочкой.Марш в Мадриде начался рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся люди направились в сторону одной из центральных площадей столицы. Участники акции несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также различные знамена и флаги.Среди присутствовавших были люди всех возрастов, готовые отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью за мир. Мероприятие, проходившее под песни военных лет, привлекло внимание как местных жителей, так и туристов, находящихся в городе. На всем маршруте не зафиксировали никаких инцидентов или нарушений общественного порядка. После окончания мероприятия участники вместе начали исполнять песни времен Великой Отечественной войны, танцевать и читать стихи. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых других странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
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мадрид, брест, россия, акция "бессмертный полк", в мире
Мадрид, Брест, Россия, Акция "Бессмертный полк", В мире
В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Мадриде
МАДРИД, 5 мая — РИА Новости. Сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк", уже в девятый раз проходящей в испанской столице, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге. Они были настоящими героями, отдавшими свои жизни за нас", — сказала РИА Новости Ирина Краснова, которая присоединялась к "Бессмертному полку" вместе со своей дочкой.
Марш в Мадриде начался рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся люди направились в сторону одной из центральных площадей столицы. Участники акции несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также различные знамена и флаги.
Среди присутствовавших были люди всех возрастов, готовые отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью за мир.
Мероприятие, проходившее под песни военных лет, привлекло внимание как местных жителей, так и туристов, находящихся в городе. На всем маршруте не зафиксировали никаких инцидентов или нарушений общественного порядка. После окончания мероприятия участники вместе начали исполнять песни времен Великой Отечественной войны, танцевать и читать стихи.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России
и некоторых других странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.