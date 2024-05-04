https://ria.ru/20240504/zaporozhe-1943822109.html

Жители подконтрольного ВСУ Запорожья обвинили военкомат в похищении людей

Жители подконтрольного ВСУ Запорожья обвинили военкомат в похищении людей - РИА Новости, 05.05.2024

Жители подконтрольного ВСУ Запорожья обвинили военкомат в похищении людей

Жители подконтрольного ВСУ города Запорожье собрались у здания военкомата с требованием разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T11:16

2024-05-04T11:16

2024-05-05T06:08

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жители подконтрольного ВСУ города Запорожье собрались у здания военкомата с требованием разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли военные, пришедшие обвиняют военкомат в "похищении людей", сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Запорожье люди вышли под здание ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.) и требуют сказать, что происходит с мужчиной, которого увели военкомы. Здание оцеплено полицией. Полицейским задают вопросы "где Евгений Юрьевич?" и обвиняют в "похищении людей", - говорится в сообщении издания. На опубликованном видео люди кричат "не воруйте людей", и обвиняют полицейских в том, что они "способствуют похищениям", тем самым нарушая данную клятву "защищать народ". Полицейский на видео пришедшим ответил, что место расположения гражданина, о судьбе которого интересуются, уточняется. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240325/mobilizatsiya-1935650702.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943076046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожье, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины