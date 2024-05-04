Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали первые майские заморозки - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 04.05.2024 (обновлено: 08:07 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/zamorozki-1943802356.html
В Москве зафиксировали первые майские заморозки
В Москве зафиксировали первые майские заморозки - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве зафиксировали первые майские заморозки
Первые майские заморозки зафиксировали в столичном регионе в субботу ночью, минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:03
2024-05-04T08:07
москва
московская область (подмосковье)
электросталь
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755396286_0:244:3063:1967_1920x0_80_0_0_877ceaf97d5a8c68478991fbca5f87f6.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первые майские заморозки зафиксировали в столичном регионе в субботу ночью, минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 0,8 градуса, при этом в центре столицы, на Балчуге, обошлись без заморозков, там температура не опустилась ниже плюс 3,4 градуса, а вот в Тушино было минус 1,3 градуса, а в Бутово и вовсе минус 2,9 градуса", - написал Леус. Он уточнил, что на территории Московской области холоднее всего было в Электростали, там температура опустилась до минус 4,6 градуса, в Серебряных Прудах минимум составил минус 4,7 градуса, а в Черустях температура упала до минус 6,2 градуса. "Предстоящей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается, но до конца первой декады мая они ещё вернутся", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
московская область (подмосковье)
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755396286_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_03977822362ea2c8f8a1e8a07586eb0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), электросталь, михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Михаил Леус, Погода
В Москве зафиксировали первые майские заморозки

В Москве в субботу ночью зафиксировали первые майские заморозки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Снег на траве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первые майские заморозки зафиксировали в столичном регионе в субботу ночью, минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 0,8 градуса, при этом в центре столицы, на Балчуге, обошлись без заморозков, там температура не опустилась ниже плюс 3,4 градуса, а вот в Тушино было минус 1,3 градуса, а в Бутово и вовсе минус 2,9 градуса", - написал Леус.
Украшение Москвы к 9 Мая - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Синоптик рассказал о погоде девятого мая в Москве
3 мая, 09:57
Он уточнил, что на территории Московской области холоднее всего было в Электростали, там температура опустилась до минус 4,6 градуса, в Серебряных Прудах минимум составил минус 4,7 градуса, а в Черустях температура упала до минус 6,2 градуса.
"Предстоящей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается, но до конца первой декады мая они ещё вернутся", - добавил синоптик.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала