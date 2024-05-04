https://ria.ru/20240504/zamorozki-1943802356.html

В Москве зафиксировали первые майские заморозки

В Москве зафиксировали первые майские заморозки - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве зафиксировали первые майские заморозки

Первые майские заморозки зафиксировали в столичном регионе в субботу ночью, минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:03

2024-05-04T08:03

2024-05-04T08:07

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

михаил леус

погода

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первые майские заморозки зафиксировали в столичном регионе в субботу ночью, минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 0,8 градуса, при этом в центре столицы, на Балчуге, обошлись без заморозков, там температура не опустилась ниже плюс 3,4 градуса, а вот в Тушино было минус 1,3 градуса, а в Бутово и вовсе минус 2,9 градуса", - написал Леус. Он уточнил, что на территории Московской области холоднее всего было в Электростали, там температура опустилась до минус 4,6 градуса, в Серебряных Прудах минимум составил минус 4,7 градуса, а в Черустях температура упала до минус 6,2 градуса. "Предстоящей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается, но до конца первой декады мая они ещё вернутся", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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московская область (подмосковье)

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), электросталь, михаил леус, погода