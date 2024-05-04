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В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России - РИА Новости, 04.05.2024
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11:27 04.05.2024 (обновлено: 14:36 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/zakharova-1943824032.html
В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России
В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России - РИА Новости, 04.05.2024
В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России
Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:27
2024-05-04T14:36
россия
нато
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.&quot;Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего: дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы&quot;, — сказала она.Дипломат отметила, что "в этом же ряду — пособничество и сокрытие результатов расследования подрыва "Северных потоков".Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках вписываются в их усилия ввести население Европы и Северной Америки в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от действий самого альянса, объяснила Захарова.Она отметила, что это НАТО "развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях".&quot;И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной. Они не просто финансируют киевский режим, поставляют вооружения, но и снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории&quot;, — указала Захарова.Второго мая Совет НАТО принял заявление, в котором бездоказательно обвинил Россию в гибридных атаках против стран — членов этого военного блока.Россия не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в Москве неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Москва будет жестко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
https://ria.ru/20240503/siyyarto-1943785180.html
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россия, нато, в мире, мария захарова
Россия, НАТО, В мире, Мария Захарова
В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России

МИД назвал обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России дезинформацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«

"Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего: дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", — сказала она.

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Дипломат отметила, что "в этом же ряду — пособничество и сокрытие результатов расследования подрыва "Северных потоков".
Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках вписываются в их усилия ввести население Европы и Северной Америки в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от действий самого альянса, объяснила Захарова.
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Она отметила, что это НАТО "развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях".
«

"И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной. Они не просто финансируют киевский режим, поставляют вооружения, но и снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории", — указала Захарова.

Второго мая Совет НАТО принял заявление, в котором бездоказательно обвинил Россию в гибридных атаках против стран — членов этого военного блока.
Россия не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в Москве неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Москва будет жестко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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