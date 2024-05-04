В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России
МИД назвал обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России дезинформацией
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
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"Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего: дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", — сказала она.
Дипломат отметила, что "в этом же ряду — пособничество и сокрытие результатов расследования подрыва "Северных потоков".
Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках вписываются в их усилия ввести население Европы и Северной Америки в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от действий самого альянса, объяснила Захарова.
Она отметила, что это НАТО "развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях".
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"И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной. Они не просто финансируют киевский режим, поставляют вооружения, но и снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории", — указала Захарова.
Второго мая Совет НАТО принял заявление, в котором бездоказательно обвинил Россию в гибридных атаках против стран — членов этого военного блока.
Россия не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в Москве неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Москва будет жестко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.