https://ria.ru/20240504/zakharova-1943824032.html

В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России

В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России - РИА Новости, 04.05.2024

В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России

Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:27

2024-05-04T11:27

2024-05-04T14:36

россия

нато

в мире

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916021_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_e1bd704db77b603448befd91a0c983b0.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства."Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего: дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", — сказала она.Дипломат отметила, что "в этом же ряду — пособничество и сокрытие результатов расследования подрыва "Северных потоков".Обвинения НАТО в адрес России в гибридных атаках вписываются в их усилия ввести население Европы и Северной Америки в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от действий самого альянса, объяснила Захарова.Она отметила, что это НАТО "развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях"."И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной. Они не просто финансируют киевский режим, поставляют вооружения, но и снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории", — указала Захарова.Второго мая Совет НАТО принял заявление, в котором бездоказательно обвинил Россию в гибридных атаках против стран — членов этого военного блока.Россия не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в Москве неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Москва будет жестко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.

https://ria.ru/20240503/siyyarto-1943785180.html

https://ria.ru/20240504/kemeron-1943824216.html

https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нато, в мире, мария захарова