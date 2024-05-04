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Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
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14:21 04.05.2024 (обновлено: 14:32 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/yuzhnaya-1943842142.html
Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение 14 украинским бригадам,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:21
2024-05-04T14:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение 14 украинским бригадам, отражены 4 контратаки, Киев потерял более 2 тысяч солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 апреля по 4 мая."Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.Кроме того, были о тражены четыре контратаки украинских штурмовых групп в районах Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часова Яра в ДНР."Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии", - отметили в российском военном ведомстве.Также группировка "Юг" уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав" и "Буковель-AD", станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943843491.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Киев
Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны противника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение 14 украинским бригадам, отражены 4 контратаки, Киев потерял более 2 тысяч солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 апреля по 4 мая.
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«
"Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были о тражены четыре контратаки украинских штурмовых групп в районах Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часова Яра в ДНР.
«
"Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии", - отметили в российском военном ведомстве.
Также группировка "Юг" уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав" и "Буковель-AD", станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреСШАКиев
 
 
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