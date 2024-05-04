https://ria.ru/20240504/yuzhnaya-1943842142.html

Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

Подразделения "Южной" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение 14 украинским бригадам,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:21

2024-05-04T14:21

2024-05-04T14:32

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение 14 украинским бригадам, отражены 4 контратаки, Киев потерял более 2 тысяч солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 апреля по 4 мая."Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.Кроме того, были о тражены четыре контратаки украинских штурмовых групп в районах Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часова Яра в ДНР."Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии", - отметили в российском военном ведомстве.Также группировка "Юг" уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав" и "Буковель-AD", станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943843491.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, киев