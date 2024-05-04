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Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии"
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии" - РИА Новости, 04.05.2024
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии"
Правительство Японии заявило США по дипломатическим каналам о сожалении в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о проблемах в японской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:12
2024-05-04T10:12
2024-05-04T10:12
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ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило США по дипломатическим каналам о сожалении в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о проблемах в японской экономике из-за "ксенофобии", сообщает агентство Jiji. "Является прискорбным, что заявление не было основано на верном понимании политики Японии", - цитирует агентство Jiji слова представителей японского посольства в Вашингтоне. Собеседники агентства также подчеркнули, что дипломаты довели до сведения американской стороны позицию правительства Японии. Ранее Байден в ходе своего предвыборного выступления заявил, что проблемы в экономике России, Китая, Японии и Индии связаны с "ксенофобией". Он также отметил, что "мигранты делают" США "сильнее".
https://ria.ru/20240503/bayden-1943603031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, вашингтон (штат), джо байден
В мире, Япония, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, В мире
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии"
Jiji: Япония заявила США о сожалении из-за слов Байдена о "ксенофобии" Токио