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Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии" - РИА Новости, 04.05.2024
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10:12 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/yaponiya-1943815808.html
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии"
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии" - РИА Новости, 04.05.2024
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии"
Правительство Японии заявило США по дипломатическим каналам о сожалении в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о проблемах в японской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:12
2024-05-04T10:12
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ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило США по дипломатическим каналам о сожалении в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о проблемах в японской экономике из-за "ксенофобии", сообщает агентство Jiji. "Является прискорбным, что заявление не было основано на верном понимании политики Японии", - цитирует агентство Jiji слова представителей японского посольства в Вашингтоне. Собеседники агентства также подчеркнули, что дипломаты довели до сведения американской стороны позицию правительства Японии. Ранее Байден в ходе своего предвыборного выступления заявил, что проблемы в экономике России, Китая, Японии и Индии связаны с "ксенофобией". Он также отметил, что "мигранты делают" США "сильнее".
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в мире, япония, сша, вашингтон (штат), джо байден
В мире, Япония, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, В мире
В мире
Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о "ксенофобии"

Jiji: Япония заявила США о сожалении из-за слов Байдена о "ксенофобии" Токио

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило США по дипломатическим каналам о сожалении в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о проблемах в японской экономике из-за "ксенофобии", сообщает агентство Jiji.
"Является прискорбным, что заявление не было основано на верном понимании политики Японии", - цитирует агентство Jiji слова представителей японского посольства в Вашингтоне.
Собеседники агентства также подчеркнули, что дипломаты довели до сведения американской стороны позицию правительства Японии.
Ранее Байден в ходе своего предвыборного выступления заявил, что проблемы в экономике России, Китая, Японии и Индии связаны с "ксенофобией". Он также отметил, что "мигранты делают" США "сильнее".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Байден задел ключевого союзника, пытаясь оскорбить Россию
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В миреВ миреЯпонияСШАВашингтон (штат)Джо Байден
 
 
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