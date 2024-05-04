https://ria.ru/20240504/vzryvy-1943861556.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе - РИА Новости, 04.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе

Взрывы прогремели в Николаевской области Украины и Одессе, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:20

2024-05-04T16:20

2024-05-04T16:23

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области Украины и Одессе, сообщило украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.07 мск, тревога звучит в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. "Сообщают о взрывах в Николаевской области... Также пишут о взрывах в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Страны". Издание публикует фото дыма после взрыва в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240504/kharkov-1943850709.html

https://ria.ru/20231227/vzryvy-1918342682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины