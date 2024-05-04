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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 04.05.2024 (обновлено: 16:23 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vzryvy-1943861556.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе - РИА Новости, 04.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе
Взрывы прогремели в Николаевской области Украины и Одессе, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:20
2024-05-04T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
одесса
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области Украины и Одессе, сообщило украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.07 мск, тревога звучит в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. "Сообщают о взрывах в Николаевской области... Также пишут о взрывах в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Страны". Издание публикует фото дыма после взрыва в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/kharkov-1943850709.html
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в мире, николаевская область, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе

"Страна": в Николаевской области и Одессе после тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области Украины и Одессе, сообщило украинское издание "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.07 мск, тревога звучит в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
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"Сообщают о взрывах в Николаевской области... Также пишут о взрывах в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Страны".
Издание публикует фото дыма после взрыва в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьОдессаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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