Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе
"Страна": в Николаевской области и Одессе после тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области Украины и Одессе, сообщило украинское издание "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.07 мск, тревога звучит в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
"Сообщают о взрывах в Николаевской области... Также пишут о взрывах в Одессе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Страны".
Издание публикует фото дыма после взрыва в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
27 декабря 2023, 01:14