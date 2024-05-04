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Жительница Белгорода рассказала о повреждениях в своем доме после взрыва - РИА Новости, 04.05.2024
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19:08 04.05.2024 (обновлено: 19:19 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html
Жительница Белгорода рассказала о повреждениях в своем доме после взрыва
Жительница Белгорода рассказала о повреждениях в своем доме после взрыва - РИА Новости, 04.05.2024
Жительница Белгорода рассказала о повреждениях в своем доме после взрыва
Жительница Белгорода Клавдия Олейник рассказала РИА Новости о разрушениях в своем доме после взрыва, произошедшего в субботу. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:08
2024-05-04T19:19
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Жительница Белгорода Клавдия Олейник рассказала РИА Новости о разрушениях в своем доме после взрыва, произошедшего в субботу. "Выскочили, у соседей что-то дымится. И там дом развален. Мы обошли свой: окна выбиты, крыша у нас там с той стороны тоже пробита", - вспоминает женщина. Её дом находится по соседству с местом происшествия. Клавдия рассказала, что здание пострадало во многих местах: повреждены фасад здания, обрешётка крыши и даже стена на втором мансардном этаже. Также повреждения затронули практически все строения на участке. В пристройке стены покрылись трещинами. Но больше всего пострадала теплица - она вся покорёжена, как металлические, так и поликарбонатные части, отметила Олейник.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек пострадали после взрыва в Белгороде, повреждения выявлены в 30 частных домовладениях и 10 автомобилях.
https://ria.ru/20240504/vzryv-1943858471.html
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Очевидица происшествия в Белгороде о повреждениях дома
Очевидица происшествия в Белгороде, где при взрыве пострадали пять человек, рассказала РИА Новости о повреждениях дома
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Жительница Белгорода рассказала о повреждениях в своем доме после взрыва

Жительница Белгорода о последствиях взрыва: окна выбиты, крыша пробита

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Жительница Белгорода Клавдия Олейник рассказала РИА Новости о разрушениях в своем доме после взрыва, произошедшего в субботу.
«
"Выскочили, у соседей что-то дымится. И там дом развален. Мы обошли свой: окна выбиты, крыша у нас там с той стороны тоже пробита", - вспоминает женщина.
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Её дом находится по соседству с местом происшествия. Клавдия рассказала, что здание пострадало во многих местах: повреждены фасад здания, обрешётка крыши и даже стена на втором мансардном этаже.
Также повреждения затронули практически все строения на участке. В пристройке стены покрылись трещинами. Но больше всего пострадала теплица - она вся покорёжена, как металлические, так и поликарбонатные части, отметила Олейник.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек пострадали после взрыва в Белгороде, повреждения выявлены в 30 частных домовладениях и 10 автомобилях.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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