https://ria.ru/20240504/vzryv-1943858471.html
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие
При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:10
2024-05-04T16:10
2024-05-04T19:05
происшествия
белгород
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2", — написал он.У госпитализированных черепно-мозговые травмы и осколочные ранения, угрозы их жизни нет.После взрыва повреждены 30 частных домовладений и десять автомобилей. Пожарные ликвидируют два очага возгорания.Гладков уточнил, что выехал на место происшествия.
https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
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Место происшествия в Белгороде, где пострадали пять человек
Кадры с места происшествия в Белгороде, где пострадали пять человек.
2024-05-04T16:10
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Жилые дома в Белгороде после взрыва
Белгородский губернатор сообщил, что на месте взрыва ликвидируются два очага возгорания, уже с понедельника начнут делать замеры и приступят к восстановлению домовладений
2024-05-04T16:10
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие
Гладков: в Белгороде прогремел взрыв, пять человек пострадали