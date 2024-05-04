https://ria.ru/20240504/vzryv-1943858471.html

В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2024

В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие

При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:10

2024-05-04T16:10

2024-05-04T19:05

происшествия

белгород

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2", — написал он.У госпитализированных черепно-мозговые травмы и осколочные ранения, угрозы их жизни нет.После взрыва повреждены 30 частных домовладений и десять автомобилей. Пожарные ликвидируют два очага возгорания.Гладков уточнил, что выехал на место происшествия.

https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html

белгород

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Место происшествия в Белгороде, где пострадали пять человек Кадры с места происшествия в Белгороде, где пострадали пять человек. 2024-05-04T16:10 true PT0M10S

Жилые дома в Белгороде после взрыва Белгородский губернатор сообщил, что на месте взрыва ликвидируются два очага возгорания, уже с понедельника начнут делать замеры и приступят к восстановлению домовладений 2024-05-04T16:10 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород