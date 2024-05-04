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В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2024
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16:10 04.05.2024 (обновлено: 19:05 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vzryv-1943858471.html
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие
При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:10
2024-05-04T19:05
происшествия
белгород
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2&quot;, — написал он.У госпитализированных черепно-мозговые травмы и осколочные ранения, угрозы их жизни нет.После взрыва повреждены 30 частных домовладений и десять автомобилей. Пожарные ликвидируют два очага возгорания.Гладков уточнил, что выехал на место происшествия.
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4.7
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60
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Место происшествия в Белгороде, где пострадали пять человек
Кадры с места происшествия в Белгороде, где пострадали пять человек.
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Жилые дома в Белгороде после взрыва
Белгородский губернатор сообщил, что на месте взрыва ликвидируются два очага возгорания, уже с понедельника начнут делать замеры и приступят к восстановлению домовладений
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происшествия, белгород
Происшествия, Белгород
В Белгороде прогремел взрыв, есть пострадавшие

Гладков: в Белгороде прогремел взрыв, пять человек пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При взрыве в Белгороде пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2", — написал он.

У госпитализированных черепно-мозговые травмы и осколочные ранения, угрозы их жизни нет.
После взрыва повреждены 30 частных домовладений и десять автомобилей. Пожарные ликвидируют два очага возгорания.
Гладков уточнил, что выехал на место происшествия.
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