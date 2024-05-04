Рейтинг@Mail.ru
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 04.05.2024 (обновлено: 16:09 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 04.05.2024
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:04
2024-05-04T16:09
в мире
франция
украина
россия
дмитрий песков
эммануэль макрон
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью France info."Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы", — предупредил политик.По словам Вале, его политическая партия будет и дальше против отправки солдат на Украину, даже после прорыва линий обороны ВСУ российскими военными.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российские силы прорвут линию фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html
https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, европарламент, вооруженные силы украины, политика
В мире, Франция, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, Европарламент, Вооруженные силы Украины, Политика
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину

Французский политик Вале: отправка войск на Украину начнет войну НАТО и России

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью France info.
«
"Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы", — предупредил политик.
САУ Мста-С
Необычное решение. Ход России в зоне СВО удивил польские СМИ
3 мая, 15:09
По словам Вале, его политическая партия будет и дальше против отправки солдат на Украину, даже после прорыва линий обороны ВСУ российскими военными.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российские силы прорвут линию фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
ПВО не помогает. Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия
3 мая, 14:55
 
В миреФранцияУкраинаРоссияДмитрий ПесковЭммануэль МакронНАТОЕвропарламентВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала