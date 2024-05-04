https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину

"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 04.05.2024

"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину

Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:04

2024-05-04T09:04

2024-05-04T16:09

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дмитрий песков

эммануэль макрон

нато

европарламент

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью France info."Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы", — предупредил политик.По словам Вале, его политическая партия будет и дальше против отправки солдат на Украину, даже после прорыва линий обороны ВСУ российскими военными.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российские силы прорвут линию фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html

https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html

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в мире, франция, украина, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, европарламент, вооруженные силы украины, политика