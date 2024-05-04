https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 04.05.2024
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:04
2024-05-04T09:04
2024-05-04T16:09
в мире
франция
украина
россия
дмитрий песков
эммануэль макрон
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью France info."Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы", — предупредил политик.По словам Вале, его политическая партия будет и дальше против отправки солдат на Украину, даже после прорыва линий обороны ВСУ российскими военными.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российские силы прорвут линию фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html
https://ria.ru/20240503/sbu-1943696642.html
франция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, европарламент, вооруженные силы украины, политика
В мире, Франция, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, Европарламент, Вооруженные силы Украины, Политика
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Французский политик Вале: отправка войск на Украину начнет войну НАТО и России