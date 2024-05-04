https://ria.ru/20240504/vorobev-1943827660.html
Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский"
Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский" - РИА Новости, 04.05.2024
Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре "Дмитровский", сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:00
2024-05-04T12:00
2024-05-04T16:11
общество
московская область (подмосковье)
можайск
коломна
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новости подмосковья
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре "Дмитровский", сообщает пресс-служба облправительства. В центре проживают более 120 детей и подростков в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть из них находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами. "Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности – это очень важно. У нас, в Подмосковье, 6 таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Хочу отметить, что особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают", - привели в пресс-службе слова Воробьева на встрече с воспитанниками. Ребята пригласили губернатора на урок кулинарии, показали, как они выращивают цветы, сообщили, что помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для участников СВО. Гордость центра – музей "Русская изба", где собраны образцы народного творчества. На специальном уроке дети самостоятельно вышивают, вяжут коврики, плетут корзины из лозы. Для адаптации к будущей самостоятельной жизни воспитанники центра занимаются по программам профобучения "Парикмахер-универсал", "Косоплетение", "Маникюр-педикюр", "Художественная фотосъемка и обработка фотографий", "Водитель транспортных средств категории В". В центре также созданы возможности для дополнительного образования. Работает много кружков и творческих объединений, например, "Юный зоолог", "Основы информатики", "Компьютерное моделирование", музыкальная студия, "Танцы на колясках", театральная студия "Эльф". Не так давно ребята со своим спектаклем приезжали в реабилитационный центр "Ясенки", где проходят лечение участники СВО. В центре созданы условия для занятия спортом. Помимо этого, ребята ходят в секции горнолыжного спорта и сноуборда в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Шуколово". В бассейне "Кашалот" проходят занятия по плаванию, а в спортшколе олимпийского резерва "Динамо-Дмитров" тренируется группа тенниса на колясках. Среди воспитанников центра есть паралимпийский чемпион, стипендиаты премии губернатора. Как отметили в пресс-службе, 11 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, сегодня все они закрыты. На их месте работают школы, детсады, центры психологической помощи, различные кружки. А 22 тысячи детей-сирот живут с приемными родителями. Тем не менее, есть ребята, которым нужны особая забота и внимание, зачастую круглосуточный медицинский уход. Для них в регионе открыли 6 Семейных центров. Помимо "Дмитровского", такие центры работают в Сергиевом Посаде, Можайске, Коломне и Орехово-Зуеве.
https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html
https://ria.ru/20231006/igra-1900881257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), можайск, коломна, андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Можайск, Коломна, Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский"
Губернатор Подмосковья Воробьев посетил Семейный центр "Дмитровский"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре "Дмитровский", сообщает пресс-служба облправительства.
В центре проживают более 120 детей и подростков в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть из них находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами.
"Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности – это очень важно. У нас, в Подмосковье, 6 таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Хочу отметить, что особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают", - привели в пресс-службе слова Воробьева на встрече с воспитанниками.
Ребята пригласили губернатора на урок кулинарии, показали, как они выращивают цветы, сообщили, что помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для участников СВО. Гордость центра – музей "Русская изба", где собраны образцы народного творчества. На специальном уроке дети самостоятельно вышивают, вяжут коврики, плетут корзины из лозы.
Для адаптации к будущей самостоятельной жизни воспитанники центра занимаются по программам профобучения "Парикмахер-универсал", "Косоплетение", "Маникюр-педикюр", "Художественная фотосъемка и обработка фотографий", "Водитель транспортных средств категории В". В центре также созданы возможности для дополнительного образования. Работает много кружков и творческих объединений, например, "Юный зоолог", "Основы информатики", "Компьютерное моделирование", музыкальная студия, "Танцы на колясках", театральная студия "Эльф". Не так давно ребята со своим спектаклем приезжали в реабилитационный центр "Ясенки", где проходят лечение участники СВО.
В центре созданы условия для занятия спортом. Помимо этого, ребята ходят в секции горнолыжного спорта и сноуборда в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Шуколово". В бассейне "Кашалот" проходят занятия по плаванию, а в спортшколе олимпийского резерва "Динамо-Дмитров" тренируется группа тенниса на колясках. Среди воспитанников центра есть паралимпийский чемпион, стипендиаты премии губернатора.
Как отметили в пресс-службе, 11 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, сегодня все они закрыты. На их месте работают школы, детсады, центры психологической помощи, различные кружки. А 22 тысячи детей-сирот живут с приемными родителями. Тем не менее, есть ребята, которым нужны особая забота и внимание, зачастую круглосуточный медицинский уход. Для них в регионе открыли 6 Семейных центров. Помимо "Дмитровского", такие центры работают в Сергиевом Посаде, Можайске
, Коломне
и Орехово-Зуеве
.