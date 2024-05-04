https://ria.ru/20240504/vorobev-1943827660.html

Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский"

Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский" - РИА Новости, 04.05.2024

Воробьев навестил воспитанников Семейного центра "Дмитровский"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре "Дмитровский", сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:00

2024-05-04T12:00

2024-05-04T16:11

общество

московская область (подмосковье)

можайск

коломна

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре "Дмитровский", сообщает пресс-служба облправительства. В центре проживают более 120 детей и подростков в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть из них находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами. "Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности – это очень важно. У нас, в Подмосковье, 6 таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Хочу отметить, что особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают", - привели в пресс-службе слова Воробьева на встрече с воспитанниками. Ребята пригласили губернатора на урок кулинарии, показали, как они выращивают цветы, сообщили, что помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для участников СВО. Гордость центра – музей "Русская изба", где собраны образцы народного творчества. На специальном уроке дети самостоятельно вышивают, вяжут коврики, плетут корзины из лозы. Для адаптации к будущей самостоятельной жизни воспитанники центра занимаются по программам профобучения "Парикмахер-универсал", "Косоплетение", "Маникюр-педикюр", "Художественная фотосъемка и обработка фотографий", "Водитель транспортных средств категории В". В центре также созданы возможности для дополнительного образования. Работает много кружков и творческих объединений, например, "Юный зоолог", "Основы информатики", "Компьютерное моделирование", музыкальная студия, "Танцы на колясках", театральная студия "Эльф". Не так давно ребята со своим спектаклем приезжали в реабилитационный центр "Ясенки", где проходят лечение участники СВО. В центре созданы условия для занятия спортом. Помимо этого, ребята ходят в секции горнолыжного спорта и сноуборда в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Шуколово". В бассейне "Кашалот" проходят занятия по плаванию, а в спортшколе олимпийского резерва "Динамо-Дмитров" тренируется группа тенниса на колясках. Среди воспитанников центра есть паралимпийский чемпион, стипендиаты премии губернатора. Как отметили в пресс-службе, 11 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, сегодня все они закрыты. На их месте работают школы, детсады, центры психологической помощи, различные кружки. А 22 тысячи детей-сирот живут с приемными родителями. Тем не менее, есть ребята, которым нужны особая забота и внимание, зачастую круглосуточный медицинский уход. Для них в регионе открыли 6 Семейных центров. Помимо "Дмитровского", такие центры работают в Сергиевом Посаде, Можайске, Коломне и Орехово-Зуеве.

https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html

https://ria.ru/20231006/igra-1900881257.html

московская область (подмосковье)

можайск

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), можайск, коломна, андрей воробьев