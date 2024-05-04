https://ria.ru/20240504/voda-1943898936.html

Вода в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялась на три сантиметра

Вода в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялась на три сантиметра - РИА Новости, 04.05.2024

Вода в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялась на три сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 3 сантиметра и к 22.00 (20.00 мск) субботы достиг 1166... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:20

2024-05-04T21:20

2024-05-04T21:20

происшествия

тюменская область

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940229246_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_440eda8747ffaa89900255bef15b6371.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за день поднялся на 3 сантиметра и к 22.00 (20.00 мск) субботы достиг 1166 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 166 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1163 сантиметра (критический - 1000 см), на 22.00 (20.00 мск) – 1166 сантиметров. Для сообщения с деревнями и селами организовано пять лодочных переправ, на них задействована техника Тюменской областной службы экстренного реагирования и Рыбоохраны. В населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, продолжается работа по предупреждению последствий паводка, для укрепления дамб и насыпей песком наполнено более 67,4 тысячи мешков, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов в своем Telegram-канале. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на субботу в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог. Эвакуированы более 6,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

https://ria.ru/20240504/sochi-1943843142.html

тюменская область

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024