https://ria.ru/20240504/ural-1943830825.html
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега - РИА Новости, 04.05.2024
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега
Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:37
2024-05-04T12:37
2024-05-04T12:37
кунгур
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769563752_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c4d52ab56bee59a518225b13b437cfbf.jpg
ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега, сообщает региональное МЧС. "В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях … введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта и автобусов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения: Р - 242 "Пермь – Екатеринбург" на территории Кунгурского муниципального округа и Суксунского городского округа", - говорится в сообщении. Ограничения действуют с утра 4 мая до нормализации погодных условий. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края). Ранее ГУМЧС проинформировало жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943829706.html
https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html
кунгур
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769563752_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ae86222749bf8a22e6feb5f16dd424f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кунгур, пермский край
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега
В Пермском крае автобусам и грузовикам ограничили движение по трассе Р — 242
ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега, сообщает региональное МЧС.
"В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях … введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта и автобусов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения: Р - 242 "Пермь – Екатеринбург" на территории Кунгурского муниципального округа и Суксунского городского округа", - говорится в сообщении.
Ограничения действуют с утра 4 мая до нормализации погодных условий.
Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре
утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края).
Ранее ГУМЧС проинформировало жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.