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В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега - РИА Новости, 04.05.2024
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12:37 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/ural-1943830825.html
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега - РИА Новости, 04.05.2024
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега
Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:37
2024-05-04T12:37
кунгур
пермский край
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега, сообщает региональное МЧС. "В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях … введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта и автобусов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения: Р - 242 "Пермь – Екатеринбург" на территории Кунгурского муниципального округа и Суксунского городского округа", - говорится в сообщении. Ограничения действуют с утра 4 мая до нормализации погодных условий. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края). Ранее ГУМЧС проинформировало жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943829706.html
https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html
кунгур
пермский край
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кунгур, пермский край
Кунгур, Пермский край
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега

В Пермском крае автобусам и грузовикам ограничили движение по трассе Р — 242

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧистка снега
Чистка снега - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чистка снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега, сообщает региональное МЧС.
"В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях … введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта и автобусов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения: Р - 242 "Пермь – Екатеринбург" на территории Кунгурского муниципального округа и Суксунского городского округа", - говорится в сообщении.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
На Урале тысячи человек остались без света из-за непогоды
Вчера, 12:28
Ограничения действуют с утра 4 мая до нормализации погодных условий.
Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края).
Ранее ГУМЧС проинформировало жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.
Автомобиль едет по заснеженной дороге - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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27 декабря 2023, 15:59
 
КунгурПермский край
 
 
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