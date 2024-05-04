https://ria.ru/20240504/ural-1943830825.html

В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега

В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега - РИА Новости, 04.05.2024

В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега

Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:37

2024-05-04T12:37

2024-05-04T12:37

кунгур

пермский край

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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Автобусам и грузовым автомобилям ограничили движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в двух округах в Пермском крае из-за работ по уборке снега, сообщает региональное МЧС. "В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях … введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта и автобусов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения: Р - 242 "Пермь – Екатеринбург" на территории Кунгурского муниципального округа и Суксунского городского округа", - говорится в сообщении. Ограничения действуют с утра 4 мая до нормализации погодных условий. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края). Ранее ГУМЧС проинформировало жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.

https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943829706.html

https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html

кунгур

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кунгур, пермский край